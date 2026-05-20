為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    世衛憂新型伊波拉疫情擴散 研議實驗性疫苗投入抗疫

    2026/05/20 06:06 國際新聞中心／綜合報導
    全球衛生領袖正在評估，是否將仍在研發中的疫苗或藥物，用於對抗剛果民主共和國的伊波拉疫情。（路透）

    全球衛生領袖正在評估，是否將仍在研發中的疫苗或藥物，用於對抗剛果民主共和國的伊波拉疫情。（路透）

    全球衛生領袖正在評估，是否將仍在研發中的疫苗或藥物，用於對抗剛果民主共和國（DRC）的伊波拉（Ebola）疫情。世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，他對此次疫情爆發的速度與規模深感擔憂。

    英國「衛報」19日報導，譚德塞指出，自新一波疫情爆發以來，民主剛果至少已有500起伊波拉疑似病例、130人疑似染疫喪生，較15日宣布時的約200例與65死大幅增加。

    國際救援委員會（IRC）目前在通報最多病例的剛果伊圖里省（Ituri Province）展開救援工作。該組織衛生高級總監泰塞馬（Mesfin Teklu Tessema）向衛報表示，他預估目前已知的病例只是「冰山一角」。

    他表示，疫情蔓延至邊界漏洞百出的南蘇丹，可能只是「遲早的問題」。他警告，當地脆弱的公共衛生基礎設施，意味著「我們實際上正處於盲目飛行的狀態」。

    IRC在該地區提供人道救援，包括支援衛生診所。泰塞馬指出，當地為病患看診的醫護人員嚴重缺乏手套、口罩和護目鏡等基本防護裝備。

    他強調，伊波拉是一種非常致命的疾病，這種病毒株的致死率介於30％到50％之間；這還是在有醫療照護的情況下。若缺乏醫療照護，或病患太晚就醫，死亡風險可能會更高。

    有多種病毒株會引發伊波拉疫情。已被確認為當前疫情元凶的「班迪布焦」（Bundibugyo）病毒株，目前尚無獲准使用的疫苗或治療方法。

    世衛駐民主剛果代表安西亞（Anne Ancia）在日內瓦的世界衛生大會（WHA）上表示，他對疫情可以在兩個月內結束感到悲觀。在2018年至2020年間，民主剛果爆發迄今最致命的疫情，造成近2300人死亡。

    安西亞說：「在國際層面，我們正檢視有哪些候選疫苗或治療方法可供使用，以及是否有任何方法能應用於此次疫情。」

    雖然世衛建議在與民主剛果及烏干達接壤的邊境口岸進行篩檢，但也敦促各國勿實施旅遊與貿易限制。然而，包括美國在內的部分國家，已對來自該地區的旅客下達禁令；盧安達則已關閉與民主剛果的邊境。

    譚德塞指出，隨著「現場行動的擴大，包括加強監測、接觸者追蹤與實驗室檢測」，病例與死亡人數將會有所變動。

    目前，伊圖里省已有30起病例經實驗室檢測確診；烏干達首都康培拉（Kampala）也出現1例確診與1例死亡。此外，一名美國公民的檢測結果亦呈陽性，已被轉送至德國。

    世衛正召集技術小組，針對哪些檢測、疫苗與治療方法可能有效提供建議。目前僅有針對1976年發現的「薩伊」（Zaire）病毒株的疫苗。2023年，民主剛果已為伊圖里省與鄰近北基伍省（North Kivu）約5萬5000名前線人員，接種對抗薩伊病毒株的疫苗。

    但安西亞表示，專家的看法是這些疫苗「無法用於當前的應對行動」，但「還需要進行更多研究」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播