世衛憂新型伊波拉疫情擴散 研議實驗性疫苗投入抗疫

全球衛生領袖正在評估，是否將仍在研發中的疫苗或藥物，用於對抗剛果民主共和國的伊波拉疫情。（路透）

全球衛生領袖正在評估，是否將仍在研發中的疫苗或藥物，用於對抗剛果民主共和國（DRC）的伊波拉（Ebola）疫情。世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，他對此次疫情爆發的速度與規模深感擔憂。

英國「衛報」19日報導，譚德塞指出，自新一波疫情爆發以來，民主剛果至少已有500起伊波拉疑似病例、130人疑似染疫喪生，較15日宣布時的約200例與65死大幅增加。

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國際救援委員會（IRC）目前在通報最多病例的剛果伊圖里省（Ituri Province）展開救援工作。該組織衛生高級總監泰塞馬（Mesfin Teklu Tessema）向衛報表示，他預估目前已知的病例只是「冰山一角」。

他表示，疫情蔓延至邊界漏洞百出的南蘇丹，可能只是「遲早的問題」。他警告，當地脆弱的公共衛生基礎設施，意味著「我們實際上正處於盲目飛行的狀態」。

IRC在該地區提供人道救援，包括支援衛生診所。泰塞馬指出，當地為病患看診的醫護人員嚴重缺乏手套、口罩和護目鏡等基本防護裝備。

他強調，伊波拉是一種非常致命的疾病，這種病毒株的致死率介於30％到50％之間；這還是在有醫療照護的情況下。若缺乏醫療照護，或病患太晚就醫，死亡風險可能會更高。

有多種病毒株會引發伊波拉疫情。已被確認為當前疫情元凶的「班迪布焦」（Bundibugyo）病毒株，目前尚無獲准使用的疫苗或治療方法。

世衛駐民主剛果代表安西亞（Anne Ancia）在日內瓦的世界衛生大會（WHA）上表示，他對疫情可以在兩個月內結束感到悲觀。在2018年至2020年間，民主剛果爆發迄今最致命的疫情，造成近2300人死亡。

安西亞說：「在國際層面，我們正檢視有哪些候選疫苗或治療方法可供使用，以及是否有任何方法能應用於此次疫情。」

雖然世衛建議在與民主剛果及烏干達接壤的邊境口岸進行篩檢，但也敦促各國勿實施旅遊與貿易限制。然而，包括美國在內的部分國家，已對來自該地區的旅客下達禁令；盧安達則已關閉與民主剛果的邊境。

譚德塞指出，隨著「現場行動的擴大，包括加強監測、接觸者追蹤與實驗室檢測」，病例與死亡人數將會有所變動。

目前，伊圖里省已有30起病例經實驗室檢測確診；烏干達首都康培拉（Kampala）也出現1例確診與1例死亡。此外，一名美國公民的檢測結果亦呈陽性，已被轉送至德國。

世衛正召集技術小組，針對哪些檢測、疫苗與治療方法可能有效提供建議。目前僅有針對1976年發現的「薩伊」（Zaire）病毒株的疫苗。2023年，民主剛果已為伊圖里省與鄰近北基伍省（North Kivu）約5萬5000名前線人員，接種對抗薩伊病毒株的疫苗。

但安西亞表示，專家的看法是這些疫苗「無法用於當前的應對行動」，但「還需要進行更多研究」。

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