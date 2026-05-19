恭喜！ 川普長子傳出5月底再婚 和39歲愛妻巴哈馬群島辦婚禮

川普長子小唐納，傳出將在5月底和未婚妻貝蒂納·安德森舉行婚禮。（法新社）

美國總統川普48歲長子小唐納·川普（Donald Trump Jr.），傳出將在陣亡將士紀念日（25日）那週的週末（30日至31至）再婚，屆時他會和39歲未婚妻貝蒂納·安德森（Bettina Anderson）在巴哈馬群島某個島嶼舉行婚禮。

據美國八卦媒體《Page Six》報導，消息人士透露，小唐納和貝蒂納·安德森的婚禮將在少數親友見證下完成，不會對外公開。事實上，2人先前傳出考慮在白宮結婚，但受到伊朗戰火影響決定低調舉行。

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據了解，小唐納2005年和模特兒凡妮莎·凱·海頓（Vanessa Kay Haydon）於川普的海湖莊園結婚，新娘婚後改姓為凡妮莎·川普（Vanessa Trump），雙方育有5名子女，但在2018年3月分居並向法院提交離婚協議，同年底正式離婚。

2018年6月，小唐納傳出和《福斯新聞》主播金伯莉·季伏爾（Kimberly Guilfoyle）交往，雙方於2020年底訂婚，但2024年解除婚約。

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