為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    恭喜！ 川普長子傳出5月底再婚 和39歲愛妻巴哈馬群島辦婚禮

    2026/05/19 16:53 即時新聞／綜合報導
    川普長子小唐納，傳出將在5月底和未婚妻貝蒂納·安德森舉行婚禮。（法新社）

    川普長子小唐納，傳出將在5月底和未婚妻貝蒂納·安德森舉行婚禮。（法新社）

    美國總統川普48歲長子小唐納·川普（Donald Trump Jr.），傳出將在陣亡將士紀念日（25日）那週的週末（30日至31至）再婚，屆時他會和39歲未婚妻貝蒂納·安德森（Bettina Anderson）在巴哈馬群島某個島嶼舉行婚禮。

    據美國八卦媒體《Page Six》報導，消息人士透露，小唐納和貝蒂納·安德森的婚禮將在少數親友見證下完成，不會對外公開。事實上，2人先前傳出考慮在白宮結婚，但受到伊朗戰火影響決定低調舉行。

    據了解，小唐納2005年和模特兒凡妮莎·凱·海頓（Vanessa Kay Haydon）於川普的海湖莊園結婚，新娘婚後改姓為凡妮莎·川普（Vanessa Trump），雙方育有5名子女，但在2018年3月分居並向法院提交離婚協議，同年底正式離婚。

    2018年6月，小唐納傳出和《福斯新聞》主播金伯莉·季伏爾（Kimberly Guilfoyle）交往，雙方於2020年底訂婚，但2024年解除婚約。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播