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    首頁 > 國際

    民主剛果1美國人確診伊波拉　美機場加強防疫篩檢

    2026/05/19 03:21 中央社

    剛果民主共和國爆發伊波拉疫情，美國疾病管制暨預防中心今天表示，1名美國人確診，同時宣布加強防疫措施，包括對來自疫情地區的航空旅客進行篩檢，並暫停疫情地區的簽證服務。

    在美國疾病管制暨預防中心（CDC）宣布這些防疫措施之際，世界衛生組織（WHO）宣布剛果民主共和國（簡稱民主剛果）的伊波拉疫情為「國際關注公共衛生緊急事件」。

    法新社報導，CDC發表聲明指出：「目前，CDC評估（這波疫情）對美國一般大眾的直接風險仍低，但我們將持續評估不斷變化的情況，並可能隨著取得更多資訊而調整公共衛生措施。」

    除了在機場進行防疫篩檢之外，CDC表示，持有非美國護照人士過去21天內若曾前往烏干達、民主剛果或南蘇丹，當局將對其實施入境限制。

    與此同時，美國駐烏干達首都康培拉（Kampala）大使館表示，已暫停所有簽證服務，並通知受影響的申請人。

    CDC還說，民主剛果有1名美國人確診感染伊波拉病毒。

    CDC於周末期間表示，正努力協調「安全撤離少數受到這起疫情直接影響的美國人」。

    美國在總統川普（Donald Trump）領導下，於今年正式退出世界衛生組織。

    CDC官員強調，他們正與國際夥伴以及受影響國家的衛生官員展開合作。（編譯：劉淑琴）1150519

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