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    聖母峰登頂32次！尼泊爾雪巴人登山家 將世界紀錄攀向新高

    2026/05/17 16:59 編譯張沛元／綜合報導
    聖母峰登頂次數最多的世界紀錄保持人、尼泊爾雪巴人登山家卡米．瑞塔。（路透檔案照）

    聖母峰登頂次數最多的世界紀錄保持人、尼泊爾雪巴人登山家卡米．瑞塔。（路透檔案照）

    尼泊爾官員指出，攀登世界第一高峰喜馬拉雅山珠穆朗瑪峰（聖母峰）次數最多的世界紀錄保持人、尼國知名雪巴人登山家卡米．瑞塔（Kami Rita Sherpa），17日第32度成功登上珠峰，刷新他自己在去年締造的世界紀錄。

    56歲的卡米．瑞塔是在帶領尼國旅行社「14高峰探險」（14 Peaks Expedition）的客人登山時，成功登上海拔8849公尺的世界第一高峰。

    尼國旅遊部慶賀卡米．瑞塔締造此等「具有歷史意義的里程碑」，並推崇他在推廣山地旅遊上的貢獻。根據聲明，卡米．瑞塔是在當地時間17日上午10時12分（台灣時間同日中午12時27分）登頂；另一名雪巴人、珠峰登頂次數最多的女性、52歲的拉克帕（Lakhpa），也成功第11度登頂。

    目前還不清楚這2人此次成功攀登珠峰的具體細節。

    一如在1953年成為史上首名登上珠峰的雪巴人的丹增．諾蓋（Tenzing Norgay），卡米．瑞塔也來自珠峰所在的尼泊爾索盧坤布區（Solukhumbu）的塔米姆村（Thame）；他在1994年首次登頂珠峰，此後除了2014年、2015年與2020年珠峰因故暫停攀登外，年年都成功登頂珠峰，某些年份甚至在1年內2度登頂。

    2025年5月27日，人稱「聖母峰之男」（Everest Man）的卡米．瑞塔第31次登上世界最高峰。

    擔任外國登山客攀登珠峰與其他山峰的嚮導，是許多世居尼國索盧坤布區的雪巴人的重要收入來源。

    在非雪巴人的珠峰登頂次數最多的登山家中，19度登頂的英國嚮導肯頓．庫爾（Kenton Cool）排名第一，其次是各15次的美國登山家哈恩（Dave Hahn）與麥迪遜（Garrett Madison）。庫爾與麥迪遜目前正在攀登珠峰，以打破個人紀錄。

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