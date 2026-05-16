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    憾事！英國61歲男受洗溺斃還「全程直播」 牧師被控重罪

    2026/05/16 20:44 即時新聞／綜合報導
    男子參加教會洗禮儀式時不幸溺斃，且被全程直播。示意圖，圖中人物與新聞無關。（法新社）

    男子參加教會洗禮儀式時不幸溺斃，且被全程直播。示意圖，圖中人物與新聞無關。（法新社）

    英國倫敦一名罹患巴金森氏症的男子，在參加教會洗禮儀式時不幸溺斃，且被全程直播，引發關注。負責洗禮的女牧師因涉嫌鼓勵行動不便的信徒進入水中，導致其受困水下長達4分鐘，被控「嚴重疏忽誤殺」（gross negligence manslaughter）。

    據英國《地鐵報》報導，這起不幸事件發生於2023年10月8日。現年48歲的牧師巴特利（Cheryl Bartley），被指控在一處民宅進行洗禮時，過失導致61歲信徒史密斯（Robert Smith）死亡。

    更悲劇的是，這場「死亡洗禮」全程在教會的臉書上進行直播，意外發生後直播緊急中斷，影片也被刪除。

    檢察官貝格姆（Amreena Begum）在庭上指出，巴特利明知死者史密斯患有巴金森氏症，卻巴特利仍在洗禮儀式中「鼓勵」史密斯進入水中並保持全身沒入，導致其在水中停留約4分鐘後不幸溺斃。

    巴特利在20分鐘的庭訊中僅確認姓名與地址等身分資訊，未對指控提出辯解。

    法官韋恩（David Wain）在聽取雙方陳述後，准許巴特利交保候審，但開出嚴格的保釋條件，包括在訴訟期間嚴禁執行任何洗禮儀式。此案預計將於6月11日移交伯明罕刑事法院繼續審理。

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