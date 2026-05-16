中國擴張「 海上灰帶」 海警船、民兵船離駐日美軍基地僅241公里

菲國公布在中業島海域的中國海上民兵船。（法新社檔案照）

中國近年利用漁船、海警船和海上民兵船，升高從黃海、東海到南海的海上活動，根據華爾街日報15日報導，其中在黃海的活動範圍近期更往東延伸，部分船隻一度到達距離美國海軍艦隊重要基地所在地、日本佐世保基地僅約241公里。

報導分析地理空間數據分析公司ingeniSPACE和紐西蘭Starboard海事情報公司的船舶追蹤數據，整理出近年中國在這些海域的相關活動。在黃海，約200艘中國漁船近日往東推進，活動軌跡最密集處，是在中國和南韓專屬經濟區重疊海域靠東側邊緣；這些漁船為中國政府指揮的海上船隊一部分。ingeniSPACE營運長傑森．王（Jason Wang）說，「他們的意圖是利用這些軍民兩用船隻，進行控制該海域的非正規戰」。

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十多年來中國在亞洲主權爭議海域部署漁船和海警船，在美國川普政府將軍力投入中東、拉丁美洲和世界其他各地之際，這套策略在太平洋為美國帶來與日俱增的挑戰，龐大的船隊也向其鄰國、向華府釋放訊號：北京有辦法增加美國和其盟邦，在該地區的海軍行動與軍事規劃複雜性。

在黃海的中韓重疊海域，2018年起以來已發現數十具數據收集浮標，2024年又新增一批鮭魚養殖箱網。更往南的東海海域，今年4月3日有超過600艘中國漁船集結，排列成一條直線長達至少18小時，類似活動也曾在3月、1月以及去年12月出現。傑森．王認為，中國正藉此威脅這些國家領袖，「我們其實有夠多的船，足以威脅商業航運」。

在釣魚台列嶼海域，中國海警船也穩定地提高其存在，去年在此巡邏共達357天；在南海黃岩島（菲國稱「馬辛洛克灘」）去年中國海警船數量加倍，並片面宣佈成立國家保護區，分析家指此舉旨在強化其主權主張。

在靠近越南的西沙群島羚羊礁（Antelope Reef）海域，中國從去年12月2日起展開填海造陸，最近幾週該海域所見中國海警、海上民兵船愈加密集，保護這些可能是北京迄今最大規模人工造島工程。

北京擅長利用灰色地帶活動，策略性地維持在不至於引發全面戰爭的程度，動用非軍事船隻正是此策略的一環。戰略暨國際研究中心（CSIS）韓國講座主任車維德出，中國以不挑起正面衝突的方式施加影響力，當所有行動累積起來，最終成為主導性勢力，就可迫使其他國家退讓。

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