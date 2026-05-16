美伊開戰爆致命內鬼！前美軍反情報專家叛逃 助德黑蘭鎖定昔日同僚

美國聯邦調查局（FBI）宣布懸賞20萬美元，追緝涉嫌叛逃至伊朗的前反情報專家維特（Monica Elfriede Witt）。（圖擷取自FBI追緝官網）

美國聯邦調查局（FBI）15日宣布懸賞20萬美元（約新台幣631萬元），緝捕涉嫌叛逃至伊朗的美國前反情報專家維特（Monica Elfriede Witt）。報導指出，維特不僅涉嫌洩露國家機密，還協助伊朗政府研析並鎖定她昔日在美軍工作的前同事。

根據美聯社（AP）報導，現年47歲的維特曾於1997年至2008年間於美國空軍服役。她因精通波斯語，多次被派往海外執行機密反情報任務，並曾擔任國防部承包商。2013年，她受邀參加兩場帶有反西方宣傳色彩的伊朗會議後決定叛逃。維特於2019年正式被大陪審團以間諜罪起訴，目前仍下落不明。

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起訴書指出，維特涉嫌向伊朗提供美方國防機密計畫。她被控協助伊朗蒐集並分析美方人員資訊，鎖定她昔日在美軍工作的前同事及其家屬。FBI華盛頓辦事處官員韋爾茲比茨基（Daniel Wierzbicki）表示，維特背叛了對憲法的誓言，目前極可能仍持續支援伊朗的相關活動。

美、伊兩國自2026年2月28日正式開戰。FBI表示，目前正值美伊衝突持續升高之際，相信仍有人掌握維特的下落。在此之前，FBI曾警告維特的活動，但她保證不會洩密，隨後即失去聯繫。目前FBI已將其列為重點追緝目標，懸賞金將發放給提供關鍵線索導致其落網的人員。

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