糗！馬斯克中文發文登熱搜 遭中共封殺只因回覆「他」2026/05/15 16:52 即時新聞／綜合報導
馬斯克帶著6歲小兒子訪中。（歐新社）
特斯拉執行長馬斯克隨美國總統川普訪中，旅義華僑作家李穎在X平台「李老師不是你老師」近日發文附上馬斯克帶上6歲兒子一起同行照片，沒想到釣出馬斯克使用中文親回「我的兒子正在學習普通話」掀起討論，隨後「馬斯克用中文發帖」關鍵字一度進入微博熱搜，但卻沒有指出回覆誰，如今在微博用這組關鍵字搜尋結果卻顯示「該話題內容未予以顯示」。
「李老師不是你老師」今日上午5時許發文酸說，「目前『馬斯克用中文發文』相關話題，被微博封禁，僅顯示搜尋詞結果。為什麼呢」。
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「李老師不是你老師」今日下午2時許再度發文提及，「截至目前發文，包括《第一財經》在內的多家國內媒體，已刪除『馬斯克用中文發文』這篇報導。」
消息曝光後，許多網友紛紛留言，有人說「哈哈哈，發現這樣會引流給李老師急忙就刪了」、「刪了是怕以免有好奇的人在外網搜尋發中文的前因後果，找到你這個正國級反賊，給你引增加流量和關注」、「剛開始不知道現在回覆得是誰，好了現在都知道了，哈哈」。
目前“马斯克用中文发帖”相关话题，被微博封禁，仅显示搜索词结果。— 李老师不是你老师 （@whyyoutouzhele） May 14, 2026
为什么呢???? https://t.co/mIj6Z5YCQi pic.twitter.com/aaWoczB4NM
马斯克小儿子穿中国风马甲— 李老师不是你老师 （@whyyoutouzhele） May 14, 2026
5月14日上午，马斯克与苹果CEO库克、英伟达CEO黄仁勋等十余名美方商界代表一同进入中美元首会谈现场。
引人注目的是，54岁的马斯克此行带上了6岁的小儿子，照片显示他穿着一件带有中式元素的上衣。 pic.twitter.com/t8C2ruNAkC
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馬斯克用中文發文相關話題卻被微博封禁。（圖擷自「李老師不是你老師」X）
中國多家媒體已刪除「馬斯克用中文發文」這篇報導。（圖擷自「李老師不是你老師」X）