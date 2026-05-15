糗！馬斯克中文發文登熱搜 遭中共封殺只因回覆「他」

馬斯克帶著6歲小兒子訪中。（歐新社）

特斯拉執行長馬斯克隨美國總統川普訪中，旅義華僑作家李穎在X平台「李老師不是你老師」近日發文附上馬斯克帶上6歲兒子一起同行照片，沒想到釣出馬斯克使用中文親回「我的兒子正在學習普通話」掀起討論，隨後「馬斯克用中文發帖」關鍵字一度進入微博熱搜，但卻沒有指出回覆誰，如今在微博用這組關鍵字搜尋結果卻顯示「該話題內容未予以顯示」。

「李老師不是你老師」今日上午5時許發文酸說，「目前『馬斯克用中文發文』相關話題，被微博封禁，僅顯示搜尋詞結果。為什麼呢」。

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「李老師不是你老師」今日下午2時許再度發文提及，「截至目前發文，包括《第一財經》在內的多家國內媒體，已刪除『馬斯克用中文發文』這篇報導。」

消息曝光後，許多網友紛紛留言，有人說「哈哈哈，發現這樣會引流給李老師急忙就刪了」、「刪了是怕以免有好奇的人在外網搜尋發中文的前因後果，找到你這個正國級反賊，給你引增加流量和關注」、「剛開始不知道現在回覆得是誰，好了現在都知道了，哈哈」。

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帶6歲兒訪中 馬斯克親自回文「李老師」曝兒子現況

馬斯克用中文發文相關話題卻被微博封禁。（圖擷自「李老師不是你老師」X）

中國多家媒體已刪除「馬斯克用中文發文」這篇報導。（圖擷自「李老師不是你老師」X）

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