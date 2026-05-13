俄改變策略 澤倫斯基警告嚴防白天無人機攻擊

烏克蘭總統澤倫斯基警告，俄國可能會在13日白天發動更多波無人機攻擊。圖為澤倫斯基11日在基輔與來訪的德國防長佩斯托瑞斯舉行會談。（歐新社）

俄羅斯看似改變戰略逐漸改採白晝攻擊，烏克蘭總統澤倫斯基13日說，目前已有超過100架無人機現身烏克蘭領空，俄羅斯可能會在13日一整天發動更多波無人機攻擊。

澤倫斯基在X平台發文說，「俄羅斯繼續其襲擊而且是肆無忌憚地攻擊─蓄意攻擊我們的鐵路基礎建設與城市中的民用設施」，造成人員死傷；光是12日白天一整天有14個地區遭到攻擊，另有數個地區的港口與能源設施遭夜襲。

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4年多前俄烏開戰以來，俄羅斯主要在夜間發動大規模的無人機與飛彈攻擊；但近幾週來，俄羅斯已多次在白天對烏克蘭發射數百架無人機與飛彈。相較於夜襲，白晝攻擊對百姓生活的破壞力更大。

澤倫斯基還說，堅韌地擊退俄羅斯的每一次攻擊至為重要，支持烏克蘭以及不要對俄羅斯挑起的戰爭保持沉默至為重要；每當烏戰不再是頭條新聞就形同鼓勵俄羅斯更為凶殘，外交官盡快落實領導人層級達成的協議，至為重要。

根據烏克蘭空軍，自12日傍晚6點（台灣時間同日深夜11點）以來，俄羅斯已出動139架無人機攻擊烏克蘭，其中111架被擊落或遭到干擾。

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