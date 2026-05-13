為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    俄改變策略 澤倫斯基警告嚴防白天無人機攻擊

    2026/05/13 16:27 編譯張沛元／綜合報導
    烏克蘭總統澤倫斯基警告，俄國可能會在13日白天發動更多波無人機攻擊。圖為澤倫斯基11日在基輔與來訪的德國防長佩斯托瑞斯舉行會談。（歐新社）

    烏克蘭總統澤倫斯基警告，俄國可能會在13日白天發動更多波無人機攻擊。圖為澤倫斯基11日在基輔與來訪的德國防長佩斯托瑞斯舉行會談。（歐新社）

    俄羅斯看似改變戰略逐漸改採白晝攻擊，烏克蘭總統澤倫斯基13日說，目前已有超過100架無人機現身烏克蘭領空，俄羅斯可能會在13日一整天發動更多波無人機攻擊。

    澤倫斯基在X平台發文說，「俄羅斯繼續其襲擊而且是肆無忌憚地攻擊─蓄意攻擊我們的鐵路基礎建設與城市中的民用設施」，造成人員死傷；光是12日白天一整天有14個地區遭到攻擊，另有數個地區的港口與能源設施遭夜襲。

    4年多前俄烏開戰以來，俄羅斯主要在夜間發動大規模的無人機與飛彈攻擊；但近幾週來，俄羅斯已多次在白天對烏克蘭發射數百架無人機與飛彈。相較於夜襲，白晝攻擊對百姓生活的破壞力更大。

    澤倫斯基還說，堅韌地擊退俄羅斯的每一次攻擊至為重要，支持烏克蘭以及不要對俄羅斯挑起的戰爭保持沉默至為重要；每當烏戰不再是頭條新聞就形同鼓勵俄羅斯更為凶殘，外交官盡快落實領導人層級達成的協議，至為重要。

    根據烏克蘭空軍，自12日傍晚6點（台灣時間同日深夜11點）以來，俄羅斯已出動139架無人機攻擊烏克蘭，其中111架被擊落或遭到干擾。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播