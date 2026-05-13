梅蘭妮亞缺席北京！ 川普改帶「對中鷹派」快閃訪中

2017年11月8日，美國總統川普（左二）由第一夫人梅蘭妮亞（左一）陪同訪中，並與習近平（右二）及彭麗媛（右一）於北京故宮合影。（美聯社資料照）

美國總統川普預計13日晚間抵達北京，展開為期3天的國事訪問。第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）辦公室向媒體證實，其將缺席此次行程。專機隨行人員改以國務卿魯比歐等核心對中強硬派成員為主，與2017年訪中時的柔性外交盛況形成對比。隨行名單改以國務卿魯比歐等核心內閣成員為主，與2017年訪中時的社交盛況形成對比。

根據《南華早報》報導，梅蘭妮亞辦公室在川普出發前數小時證實第一夫人不隨行。此次隨行成員包含長期對北京立場強硬的國務卿魯比歐、主張「美國優先」防衛政策的國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth），以及貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）與白宮副幕僚長米勒（Stephen Miller）。

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華府智庫「中美研究中心」（ICAS）研究員古普塔（Sourabh Gupta）分析，梅蘭妮亞缺席反映川普此行將「低調得多」。他指出，考量到在中國停留的時間相當短，這將是一場按部就班、處理特定爭議的例行公事。

回顧2017年行程，梅蘭妮亞曾高調陪同參觀故宮，並在川普轉往越南後留在中國造訪長城與北京動物園。古普塔認為，隨行成員從柔性外交轉向對中強硬派，代表美中互動性質已從過去的社交展示轉向實務磋商。

古普塔指出，川普此行可視為今年稍晚「更精彩第二幕」的預演。他認為真正的關鍵在於暫定於9月底登場、習近平預計赴美參與聯合國大會並展開的國事訪問。目前美中雙方預計於14日與15日在北京針對貿易與地緣政治僵局進行正式會談。

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