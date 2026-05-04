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    偷拍男顧客裸體片上傳！23歲女外送員遭重罪起訴 最高恐入獄8年

    2026/05/04 17:10 即時新聞／綜合報導
    美國外送員亨德森偷拍訂餐男住戶裸下體的影片並上傳，最高將面臨8年刑期。（圖擷自「@FearedBuck」X帳號）

    美國外送員亨德森偷拍訂餐男住戶裸下體的影片並上傳，最高將面臨8年刑期。（圖擷自「@FearedBuck」X帳號）

    美國紐約州DoorDash的23歲女外送員亨德森（Olivia Henderson），去年10月12日偷拍訂餐男住戶裸下體的影片並上傳，在網路引發轟動，大陪審團投票裁定依照重罪起訴，若罪名成立她最高將面臨8年刑期。

    《紐約郵報》報導，亨德森當時在TikTok影片指稱客戶要求把餐點放在門口，但她抵達後發現前門打開，男屋主則躺在沙發上暴露自己。亨德森在發完影片後旋即向警方報案，並以受害者的身分指控男住戶對她性騷擾。

    從網路瘋傳影片中可以看到，這名男子沒穿褲子、內褲，在沙發仰躺著沒有任何動靜，該影片總計有將近3000萬人次觀看。不過，調查人員後續發現，男屋主是喝醉倒在屋內，並未和亨德森有過任何接觸，自然也就沒有性騷嫌疑，因此轉而將亨德森逮捕。

    法庭文件顯示，男住戶當時位於應該擁有合理隱私的地點，並在不知情下遭到竊錄私密部位，因此亨德森涉嫌一級非法傳播監視圖像、二級非法監視等罪嫌。

    亨德森1日出庭時拒不認罪，被無保請回等待後續審理。DoorDash方面則表示，在這件事情發生後，公司就已將亨德森的帳號停權，因為她上傳顧客在家裡的影像已違反規定。

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