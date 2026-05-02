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    首頁 > 國際

    逼急了？伊朗傳擬動用「自殺海豚」 攜水雷攻擊美軍艦隊

    2026/05/02 11:07 編譯陳成良／綜合報導
    部分國家曾訓練海豚執行軍事任務，包括偵測水雷或攻擊目標。外媒披露，伊朗內部出現將海豚搭載水雷用於攻擊艦艇的構想，但目前仍屬討論階段。（取擷取自美國海軍專頁）

    部分國家曾訓練海豚執行軍事任務，包括偵測水雷或攻擊目標。外媒披露，伊朗內部出現將海豚搭載水雷用於攻擊艦艇的構想，但目前仍屬討論階段。（取擷取自美國海軍專頁）

    海豚也可能成為武器？外媒披露，在荷姆茲海峽局勢持續緊繃之際，伊朗內部正出現動用「水雷海豚」攻擊美軍艦艇的構想。相關說法引發關注，但目前仍屬討論層級，未有實際部署跡象。

    根據《紐約郵報》報導，伊朗官員透露，部分強硬派正考慮使用攜帶水雷的海豚，對部署在荷姆茲海峽的美軍艦艇發動自殺式攻擊。該構想被視為在封鎖壓力下的非常規選項之一。

    報導指出，儘管美伊仍維持延長停火，但美軍封鎖伊朗石油出口已嚴重衝擊其經濟。伊朗部分強硬派認為，這種封鎖本質上已等同戰爭行為，主張恢復軍事對抗。

    這類構想並非首次出現。報導提到，伊朗曾於2000年從俄羅斯取得為前蘇聯海軍訓練的海豚。這些動物被訓練執行軍事任務，包括攜帶魚叉攻擊目標，甚至進行攜雷撞擊船艦的任務。

    不只海豚 潛艦與海底電纜也列入選項

    除海豚外，報導指出伊朗還可能動用潛艦進入該水域，或針對海底通訊電纜發動攻擊。一旦實施，恐對全球網路與航運造成衝擊，進一步升高區域緊張。

    德國智庫學者阿齊茲（Hamidreza Azizi）向《華爾街日報》表示，在長期封鎖壓力下，伊朗決策層可能逐漸認為恢復衝突的成本，低於持續承受經濟壓力。

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