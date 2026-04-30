梁啟超曾外孫、中國史學大老陷性醜聞 遭控與多名女性關係不正當

中國史學界領軍人物、外曾祖父為晚清民國名流梁啟超的中國人民大學史學理論研究所所長楊念群（見圖），遭人舉報與多名女性「保持不正當關係」、「利用學術地位進行情感操控與資源交易」。（圖擷自網路）

中國史學界領軍人物、外曾祖父為晚清民國名流梁啟超的中國人民大學史學理論研究所所長楊念群，遭人舉報與多名女性「保持不正當關係」、「利用學術地位進行情感操控與資源交易」。目前網路傳出，包含楊念群以及部分遭指控涉案的女子，其資料已被相關單位刪去。

綜合媒體報導，62歲的楊念群出身顯赫書香世家，他是梁啟超曾外孫、梁思成與林徽因外孫，目前為中國人民大學清史研究所教授並身兼國家清史編纂委員會委員、中國人民大學史學理論研究所所長。不過楊念群日前遭到一名劉姓女子實名舉報，劉女製作長達數萬字的PDF文件，實名舉報楊與多名女性保持不正當關係，利用學術地位進行情感操控與資源交易，且多年維持多角情感關係。

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劉女稱她在2020年7月是人大清史所碩士生，於2021年與自稱單身的楊念群迅速發展「師生戀」，並指控她在今年2月間看到，楊念群的電郵中有大量塵封的歷史郵件，其中一封撰寫人為沈姓女子，據指沈女目前任職於中國社科院，信件時間則是2006年，當時沈女在信中寫道「你到底什麼時候離婚？我已經等了太久，我不能沒有名分。我想要你的孩子」。

劉女指出，後來又發現，與楊念群有長期情感糾葛的女性可能超過10人，其中也包括北京清華大學一名顏姓副教授。劉女還說，楊念群還涉嫌利用評委身分，幫助顏女獲得「新史學青年著作獎」。

舉報材料提到，楊念群將往來女性分類進行系統化操控，有多名年輕學者被指作為楊念群的學術勞動力，長期無償協助研究工作。這起醜聞曝光後再度引發網路議論高校學術權力濫用、師德監管的爭議。目前人民大學、清華大學均未作出回應，不過人大清史所官網已經刪去楊念群的資料，清華和社科院相關單位的官網也分別刪去了顏姓和沈姓女子的資料。

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