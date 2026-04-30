打破談判僵局？ 川普將聆聽對伊朗軍事行動計劃簡報

知情人士透露，美國總統川普將於今（30）日聽中央司令部司令庫珀上將的簡報，內容是可能對伊朗採取軍事行動的新計劃。（美聯社）

2名知情人士向《AXIOS》透露，美國總統川普將於今（30）日聽中央司令部司令庫珀（Brad Cooper）上將的簡報，內容是可能對伊朗採取軍事行動的新計劃。

根據《AXIOS》報導，3名知情人士稱，中央司令部已製定1項針對伊朗的「短期而強力」的打擊計劃，可能包括對基礎設施目標的打擊，以期打破談判僵局。

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中央司令部的新計劃，旨在促使伊朗重返談判桌，並在核問題上展現更大的彈性。

川普預計還會收到另一個計劃，該計劃的重點是控制荷姆茲海峽的部分區域，以重新開放商業航運。1位消息人士說，此類行動可能包括地面部隊。

美國過去曾討論過的另一個選項也可能在簡報中提及，即派遣特種部隊行動以確保伊朗高濃縮鈾庫存的安全。

值得注意的是，川普29日告訴《AXIOS》，他認為對伊朗海上封鎖「比轟炸更有效」。2名消息人士稱，川普目前將封鎖視為其主要籌碼，但若伊朗仍不肯讓步，他會考慮採取軍事行動。

另外有消息人士透露，參謀長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）也將出席簡報會。

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