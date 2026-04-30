法新社：川普親會石油業高層 曝封鎖伊朗恐延長數月

美國總統川普28日在白宮會見石油業高層時透露，美國對伊朗的海上封鎖可能再延長數個月。（美聯社資料照）

法新社29日引述1名白宮官員說法報導，美國總統川普28日在白宮會見石油業高層時透露，美國對伊朗的海上封鎖可能再延長數個月。

美國新聞網站Axios率先報導這場會面。川普及其高官28在白宮會見包括美國石油業巨擘雪佛龍（Chevron）首席執行長沃斯（Mike Wirth）在內的石油與天然氣業界高層，討論伊朗戰爭的能源影響與其他議題。

請繼續往下閱讀...

不願具名的白宮官員告訴法新社，會議由美國財政部長貝森特（Scott Bessent）主持，會中除了介紹川普已採取哪些措施來減輕全球油市壓力，以及「若有必要讓現有封鎖持續數月，我們可採取哪些步驟來讓美國消費者受到最小衝擊」。

該官員補充，當天議題包括美國國內石油生產情況、委內瑞拉進展、石油期貨、天然氣及航運。川普「經常與能源業高層會面，以聽取他們對國內外能源市場的意見」。

雪佛龍證實執行長沃斯參加了這場會面。消息官員說，出席者還包括美國副總統范斯（JD Vance）和白宮幕僚長威爾斯（Susie Wiles）。Axios報導，川普特使魏科夫（Steve Witkoff）以及川普女婿庫希納（Jared Kushner）也出席該會議。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法