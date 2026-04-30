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    首頁 > 生活

    整天下雨！今水氣偏多感受濕涼 週末又有鋒面接近

    2026/04/30 06:40 即時新聞／綜合報導
    中央氣象署表示，今天白天水氣仍偏多，各地易有局部短暫陣雨。（資料照）

    中央氣象署表示，今天白天水氣仍偏多，各地易有局部短暫陣雨。（資料照）

    中央氣象署表示，今天（30日）清晨鋒面通過，南部地區及澎湖有局部較大雨勢發生的機率，白天仍有華南雲雨區東移，加上東北季風的影響，水氣仍偏多，各地易有局部短暫陣雨，主要在各地山區及中部以北地區降雨機率較高，中部以北並有局部大雨發生的機率，預估降雨斷斷續續會持續一整天，不過晚上之後整體雨勢會變得更為零星。

    氣溫方面，今天受東北季風影響，中部以北及宜花低溫略降到20至22度，其他地區為23至25度，而白天高溫明顯下降，北部及宜蘭僅22、23度左右，中部及花東為24至27度，南部則是29、30度，雲多下雨感受較濕涼。

    離島天氣方面，澎湖陰時多雲短暫陣雨或雷雨，22至25度；金門陰時多雲短暫陣雨或雷雨，17至22度；馬祖陰時多雲短暫陣雨或雷雨，14至18度。

    空氣品質方面，竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。

    明天（5月1日）清晨東北季風影響，中部以北、東北部及東部天氣較涼；白天起東北季風逐漸減弱，氣溫回升；各地大多為多雲到晴，僅東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後苗栗以南山區有零星短暫陣雨。

    週六（2日）東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，其他地區為多雲，午後大台北、東北部、東部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

    下週日（3日）另一鋒面接近，中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後大台北、東北部、東部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

    下週一（4日）鋒面通過及東北季風增強，中部以北、東北部及東部天氣轉涼；中部以北地區有短暫陣雨或雷雨，南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區有局部短暫陣雨。

    下週二（5日）東北季風影響及華南雲雨區東移，北部、東北部及東部天氣稍涼；北部、東半部地區及中南部山區有短暫陣雨，其他地區有局部短暫陣雨。

    下週三（6日）東北季風逐漸減弱，氣溫稍回升，東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區有局部短暫陣雨。

    國際都市氣象：

    亞洲、大洋洲

    美洲

    歐洲、非洲

    中國

    各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
    18 - 22 21 - 26 26 - 32 20 - 23

    今日各地天氣預報概況。（圖擷自中央氣象署網站）

    今日各地天氣預報概況。（圖擷自中央氣象署網站）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷自中央氣象署網站）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷自中央氣象署網站）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷自環境部空氣品質監測網）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷自環境部空氣品質監測網）

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