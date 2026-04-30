川普和普廷通話1.5小時 俄羅斯想幫美國處理伊朗濃縮鈾

川普29日與普廷通話約1.5小時，川普提到，普廷在電話中提出可幫助美國處理伊朗濃縮鈾庫存。（路透）

美國與伊朗之間的協議遲遲未能達到共識，美國總統川普29日與俄羅斯總統普廷通話約1.5小時，兩人除了談到烏俄戰爭，也談到目前美伊戰爭陷入的僵局。川普提到，普廷在電話中提出可幫助美國處理伊朗濃縮鈾庫存。

綜合外媒報導，川普在通話後接受媒體採訪時提到，普廷在電話中提出協助美國的方案，特別是關於濃縮鈾。川普表示此次與普廷的談話非常好，關於結束烏俄戰爭的方案將會迅速處理，川普表示，普廷想「幫忙」，他則是回應普廷：「在你幫我之前，我想先結束你們的戰爭。」

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而普廷告訴川普，俄羅斯有意參與關於濃縮鈾的計畫，俄羅斯可以作為第三方國家來處理伊朗的970磅濃縮鈾，川普說「他（普廷）告訴我，如果他能幫我們實現目標的話，他願意參與濃縮鈾計畫。」川普最此則回應普廷：「我更希望你結束與烏克蘭之間的戰爭。對我來說，那更重要。」川普提到，他認識普廷很久了，普廷可能早就準備好達成協議，是有些人讓他難以達成協議；川普也並沒有明確提及伊朗是否有可能向俄羅斯運送濃縮鈾。

克里姆林宮發言人烏沙科夫（Yury Ushakov）29日表示，此次是俄方主動發起通話，普廷與川普對話約1.5小時，雙方討論諸多議題。烏沙柯夫說：「普廷認為川普延長與伊朗的停火是正確的，除了為談判提供機會，也有助於穩定局勢。而普廷也強調，若美國和以色列再次訴諸武力，不僅對伊朗及其鄰國，乃至於對整個國際社會都將造成極其嚴重的後果。」

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