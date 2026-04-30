川習會前　美參議員擬封殺中國製汽車及零組件進口

在美國總統川普即將於數週後會晤中國國家主席習近平之際，美國兩名聯邦參議員今天提出一項跨黨派法案，擬禁止中國製汽車及其零組件進口。

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，俄亥俄州共和黨籍聯邦參議員莫雷諾（Bernie Moreno）及密西根州民主黨籍聯邦參議員絲拉金（Elissa Slotkin）推出名為「聯網車安全法」（Connected Vehicle Security Act）的法案。

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這項法案擬禁止中國或與中國合作生產的汽車、零組件與車用軟體，以及其他敵對國家製造的產品進入美國市場。

美國商務部去年已頒布規定，限制聯網車與相關零組件進入美國市場，但莫雷諾與絲拉金皆強調，有必要將相關措施正式入法。

美國聯邦眾議院逾70名民主黨議員昨天連署致函，呼籲川普在下月與習近平會面前，阻擋中國汽車製造商進入美國市場。

今年1月，川普曾在底特律經濟俱樂部（Detroit Economic Club）發表演說時暗示，他對中國汽車製造商進入美國市場持開放態度。

絲拉金昨天受訪時指出，川普即將與習近平會面，是她此時提出該法案的動機。她表示：「我們正密切觀察那場峰會（川習會）將達成哪些協議。」

莫雷諾讚揚川普對美國汽車製造商的支持，但他表示，他不認為這項措施會成為5月中旬川習會的討論議題。（編譯：陳正健）1150430

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