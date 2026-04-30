季麟連嗆韓國瑜挺軍購就開除 藍前中常委飆粗口：X！丟臉至極

前國民黨中常委、現任台北市議員徐弘庭。（資料照）

首次上稿 04-30 00:28

更新時間 04-30 06:19

國民黨副主席季麟連29日在黨內中常會上嗆，如果立法院長韓國瑜真的支持8000億元的軍購版本，那就是「賣黨求榮」，建請「開除黨籍」，結果引發黨內反彈。前國民黨中常委、現任台北市議員徐弘庭看不下去罵髒話，怒轟季麟連「丟臉至極，Ｘ！」

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韓國瑜多次呼籲盡速處理國防特別條例，並傳出私下表態支持黨團多數同志提出的8000億元版本，這讓跟黨主席鄭麗文同個鼻孔出氣，想要強推實質上就是要阻撓我國國防強化的3800億版本的季麟連相當不滿。29日季麟連就在中常會發言表示，「不相信國瑜兄會做出賣黨求榮的事，如果有這個事，黃復興必然挺身而出大義滅親，建議開除國瑜兄的黨籍。」

此話一出引發軒然大波，大批韓粉氣炸，多名藍委也相繼發聲力挺韓國瑜。曾擔任國民黨中常委的徐弘庭，同日也在個人臉書發文怒轟：「中常會是開會解決問題的地方，不是情緒性發言講幹話的地方，德不配位，丟臉至極，Ｘ！」

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