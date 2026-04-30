美伊和談卡關 川普：若不同意核協議不會停止海上封鎖

針對伊朗提議要先解除對伊朗的封鎖以及讓荷姆茲海峽恢復開放，美國總統川普在接受媒體訪問時嗆，除非伊朗同意針對核武的協議，否則他不會停止對伊朗的海上封鎖。（美聯社）

美國和伊朗的和談陷入膠著，針對伊朗提議要先解除對伊朗的封鎖以及讓荷姆茲海峽恢復開放，美國總統川普在接受媒體訪問時嗆，除非伊朗同意針對核武的協議，否則他不會停止對伊朗的海上封鎖。

川普29日在接受美國新聞網站Axios電話訪問時表示，「封鎖比轟炸更有效一些」，川普也比喻伊朗現在就像塞滿（食物）的豬一樣喘不過氣來，而且他們的處境還會越來越糟。

請繼續往下閱讀...

川普指出，伊朗因為無法將石油運出口，導致其儲存設施和輸油管「快要滿到爆炸了」。不過Axios報導提到，一些分析人士懷疑，伊朗在這方面是否面臨迫在眉睫的危險。

川普強調「不能讓他們擁有核武」，並直言「他們想要和解，他們不希望我繼續封鎖，我不想（解除封鎖），因為我不希望他們擁有核武」。

川普也說，與伊朗的談判仍在進行中，「問題是他們是否會做出足夠的讓步。除非他們同意永遠不發展核武器，否則永遠不會達成協議」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法