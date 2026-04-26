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    川普又遇槍擊！白宮美女發言人神預告晚宴「火藥味」片瘋傳

    2026/04/26 17:18 即時新聞／綜合報導
    白宮新聞秘書李威特。（美聯社）

    白宮新聞秘書李威特。（美聯社）

    華盛頓希爾頓酒店（Washington Hilton）於美東時間25日舉辦年度白宮記者晚宴，現場驚傳槍響，美國總統川普在特勤人員保護下安全撤離，隨後川普在社群平台宣布槍手已被逮捕。巧合的是，白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）事前受訪時說這場晚宴將「火藥味十足」，沒想到竟發生槍擊事件，這段「神預告」影片在網上掀起瘋傳。

    川普準備在白宮記者協會晚宴演說前一刻，會場外突然傳出7至8聲槍響，現場隨即陷入混亂。美國特勤局（Secret Service）事後發表聲明，確認總統和第一夫人、副總統范斯（J.D Vance）及所有內閣受保護對象均平安無事；川普也在「真相社交」（Truth Social）報平安，並表示槍手已被逮捕。

    據了解，有一名特勤局探員在交火中中彈，所幸子彈擊中其穿戴的防彈背心，目前在醫院觀察中，此外沒有其他傷亡報導。雖然特勤局和聯邦調查局（FBI）尚未正式公布嫌犯姓名，但槍手身分已被肉搜出來，據稱是全球頂尖名校加州理工學院畢業的31歲加州男子艾倫（Cole Tomas Allen），他被逮捕的照片也被曝光。

    另一個引發網路熱議的是，這場晚宴登場前，白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）受訪說：「我告訴各位，他（川普）已經準備好要大幹一場了。今晚的演說會讓大家看到最經典的川普式演講，幽默又具娛樂性。當然現場絕對少不了『火藥味十足』的場面，所以大家一定要收看，絕對會非常精彩。（He is ready to rumble, I will tell you. This speech tonight will be classic Donald J Trump. It'll be funny, it'll be entertaining. There will be some 『shots fired』 tonight in the room. So everyone should tune in, it's going to be really great！）」

    誰也沒有想到晚宴上還真的出現「火藥味十足（shots fired）」的槍擊（shots fired）事件，李威特的受訪片段在網上掀起瘋傳，大批網友爭相朝聖李威特的「神預告」。

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