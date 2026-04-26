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    曾設計輪椅煞車！ 白宮晚宴槍擊嫌犯背景曝：電腦碩士、優秀教師

    2026/04/26 15:52 編譯陳成良／綜合報導
    圖為艾倫於2024年12月在補教機構C2 Education獲選為優秀教師的宣傳影像。（圖擷取自社群媒體）

    圖為艾倫於2024年12月在補教機構C2 Education獲選為優秀教師的宣傳影像。（圖擷取自社群媒體）

    白宮記者晚宴槍擊事件的嫌犯身分逐步明朗。根據《美聯社》報導，遭逮捕的31歲男子艾倫（Cole Tomas Allen）為加州托倫斯（Torrance）居民，具加州理工學院（Caltech）背景，並從事補教與電腦相關工作。

    報導指出，調查人員比對社群平台資料與拘捕畫面後，確認其身分與領英（LinkedIn）履歷相符。資料顯示，艾倫於2017年取得加州理工學院機械工程學士學位，並於2025年完成加州州立大學多明格斯丘分校（CSUDH）電腦科學碩士學位。

    教授印象：成績優秀、常坐第一排

    CSUDH電腦科學教授唐斌（Bin Tang，音譯）向《美聯社》表示，艾倫曾修過他的課程，是1名表現良好的學生。「他總是坐在教室第一排，專心聽講，也常透過電子郵件詢問課業問題，講話輕聲且有禮。」對於其涉入案件，唐斌表示相當意外。

    公開資料顯示，艾倫在大學期間曾參與開發協助高齡者的輪椅緊急煞車裝置原型，並曾接受地方電視台訪問。他還從事電玩開發，曾在Steam平台發布以分子化學為主題的作品，並規畫製作太空射擊類型遊戲。

    履歷顯示，艾倫過去6年任職於補教機構C2 Education，從事升學輔導與考試準備教學，並於2024年獲選為「本月優良教師」。聯邦競選財務紀錄顯示，他曾於2024年捐款25美元支持副總統賀錦麗（Kamala Harris）的政治行動委員會。

    目前執法單位仍在釐清其行動經過與相關背景，案件調查持續進行中。

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