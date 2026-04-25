中俄武力威脅加劇！德國和日本加速進行「再武裝」

德國和日本已加速進行再武裝，理由包括俄羅斯侵略烏克蘭，美國和以色列與伊朗爆發戰爭，北韓飛彈挑釁，中國持續威脅台灣，以及近來國際秩序動盪等因素。（法新社檔案照）

《朝鮮日報》 報導，二戰戰敗國德國日本過去非常忌諱增強軍備和行使軍力，以免遭國際社會批評「軍國主義復甦」，但如今兩國已加速進行再武裝，理由包括俄羅斯侵略烏克蘭，美國和以色列與伊朗爆發戰爭，北韓飛彈挑釁，中國持續威脅台灣，以及近來國際秩序動盪等因素。

德國國防部4月22日發布名為「軍事防禦總概念」的軍事戰略，這也是1955年東西德分裂時期聯邦軍成立至今，德國首次制定判斷安保局勢與戰時兵力運用計畫的綜合軍事戰略。

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該文件的副標題為「為歐洲的責任」，文中稱：「德國將發揮歐洲最大經濟國、非自主擁核的北約組織（NATO）最大同盟國的帶頭作用，打造歐洲最強常規軍。」

德國進行再武裝，理由是俄羅斯威脅加劇與美國軍事戰略轉變。德國在上述戰略文件中研判：「俄羅斯威脅達到前所未有的高度」、「2029年，俄羅斯將入侵北約」，在國家層面給出時間節點，確信俄羅斯將發動攻擊。

德國也認為，「俄羅斯正開展混合作戰，以遠程打擊手段全方位威脅歐洲」、「美國則將戰略重心轉移至西半球與印太地區」、「德國若想為美國減輕負擔，成為更可靠的軍事盟友，需承擔起更多的歐洲－大西洋安保責任」。

德國更以2039年為目標，提出了3階段建軍方案。第1階段（從目前至2029年）將打造即時投入作戰的軍隊，集中增強軍事力量；第2階段（從2029年至2035年）成為北約主導國家；第3階段（從2035年至2039年）建成結合革新技術而擁有絕對技術優勢的軍隊。

為此，德國也提出了擁有46萬兵力，包括現役26萬、預備役20萬，以及取得遠程精準打擊武器等的計畫。2025年，德國修改憲法直接取消了國防預算上限，今年編製的國防預算為1080億歐元（約新台幣4兆元），較去年同期成長了25%以上。

此外，日本為了因應北韓飛彈挑釁、中國軍事威脅，也正在加速再武裝。日本政府編製的2026年度國防預算為9.353兆日圓（新台幣1.85兆元），創歷史新高，將集中​​建立「受敵攻擊時的反擊能力」。

2022年，時任日本首相岸田文雄政府修改「安保相關3文件」，日本的防衛策略迎來了重大轉折。日本計畫到2027年為止，將軍費占國內生產總值（GDP）的比重提升至2%

，軍費猛增。日本正式啟動遠程飛彈研發，取得在受到武力攻擊時，能夠摧毀敵方飛彈發射據點的「反擊能力」。 2025年10月上任的高市早苗政府，已於今年3月在熊本、靜岡提前部署了遠程飛彈，並通過2025年的追加更正預算，將軍費提升至GDP的2%。

日本今年採購大批無人機將占據防衛預算的較大比重，並為建造強化沿海防禦的「盾牌（SHIELD）」防禦體系編製了1001億日圓（新台幣198億元）的預算。

過往，日本根據戰後制定的「和平憲法」（憲法第9條），本國防禦長期依賴美國。憲法第9條規定，日本永久放棄戰爭與行使武力，不承認國家交戰權，不擁有軍隊。

但美國不斷要求日本提高防衛費分擔，加上國際局勢動盪，日本從安倍晉三政府開始逐步推進「成為可以作戰的正常國家」。2014年，日本修改憲法解釋，將攻擊他國視為對本國的攻擊，允許行使「集體自衛權」反擊。2年後制定「安保法」承認集體自衛權，並大幅擴大自衛隊的海外活動範圍。

後續的岸田文雄政府、高市早苗政府開始加速增強軍備。4月21日，日本修訂「防衛裝備轉移3原則」，全面解禁武器出口管制。日本也成立了專家委員會以重新修訂「安保3文件」，並推動修憲擬將自衛隊寫入憲法。

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