川習會前...... 美制裁中國煉油巨頭與數十家航運商 斬伊朗金脈

美國政府宣布，對中國大型煉油廠「恆力石化」以及約40家涉嫌運輸伊朗石油的航運公司與油輪，實施制裁。（取自中國國務院國有資產監督管理委員會官網）

為切斷伊朗石油外銷的資金命脈，美國政府24日宣布，對中國大型煉油廠「恆力石化」（Hengli Petrochemical），以及約40家涉嫌運輸伊朗石油的航運公司與油輪，實施制裁，兌現了川普政府對與伊朗有業務往來的企業及國家實施「次級制裁」（secondary sanctions）的警告。

美聯社報導，這是華府全面升級行動的一部分，旨在切斷伊朗的主要收入來源——石油出口。這些制裁措施出爐之際，距離美國總統川普訪問中國，與中國國家主席習近平舉行峰會僅剩數週時間。

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制裁名單包括位於中國東北港市大連的「恆力石化」廠區。該廠區每天的原油處理能力約40萬桶，是中國最大的獨立煉油廠之一。

美國財政部表示，恆力石化自2023年以來便持續接收伊朗原油，並為伊朗軍方創造數億美元收入。

中國是伊朗石油的最大買家，在美國和以色列與伊朗爆發戰爭前，進口80％至90％的伊朗石油。這些原油通常透過「影子艦隊」（shadow fleet）輸送，其產地經常被掩蓋，並以來自馬來西亞等國的石油名義運抵中國。被稱為「茶壺煉油廠」（teapot refineries，即獨立地煉廠）的小型煉油企業，通常是伊朗石油的主要買家。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）指出，將持續限縮伊朗用以將其石油運往全球市場所依賴的船隻、仲介機構與買家網絡。

本月稍早，美國財政部向中國、香港、阿拉伯聯合大公國與阿曼的金融機構發出信函，警告將對與伊朗有業務往來的機構實施次級制裁，並指控這些國家容許伊朗的非法活動透過其金融機構進行。

貝森特在15日的白宮新聞簡報會上表示，川普政府已告知各國：「如果你們正在購買伊朗石油，如果伊朗的資金存放在你們的銀行裡，我們現在將毫不猶豫地實施次級制裁，這是一項非常嚴厲的措施。」

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