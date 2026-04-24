美歐強化關鍵礦產合作 將簽署備忘錄

美國和歐盟將於今（24）日簽署1份關於關鍵礦產合作的諒解備忘錄。美國國務卿魯比歐和歐盟貿易專員塞夫科維奇將於24日會面並參加簽署儀式。圖為魯比歐。（美聯社）

美國國務院23日晚間表示，美國和歐盟將於今（24）日簽署1份關於關鍵礦產合作的諒解備忘錄。美國國務卿魯比歐和歐盟貿易專員塞夫科維奇（Maros Sefcovic）將於24日會面並參加簽署儀式。

根據《路透》報導，美國一直在努力獲取關鍵礦產資源，特別是目前由中國企業主導的稀土供應鏈。塞夫科維奇3月下旬表示，他與美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）舉行了1次「非常積極」的會晤，雙方討論關鍵礦產和關稅問題。

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美國除了試圖獲取關鍵礦產外，還敦促盟友為從中國以外地區採購的關鍵礦產支付更高的價格。葛里爾先前曾指出，需要建立某種稀土礦產價格機制。

在美國宣布將與歐盟簽署關鍵礦產合作的諒解備忘錄前，《彭博》4月稍早稱，歐盟和美國即將達成協議，以協調關鍵礦產的生產和供應。這項潛在協議將包括最低價格保證等激勵措施，這些措施可能有利於非中國供應商。

美國是歐盟最大的貿易夥伴，歐盟對美國的出口額在2025年達到創紀錄的5550億歐元（約台幣20兆元）。但美國總統川普曾多次對歐盟和北約盟國表示不滿，認為它們沒有直接參與美國對伊朗的戰爭。

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