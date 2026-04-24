天羅地網！美國3航艦壓境荷姆茲海峽 葉耀元：絕對性的威嚇

美國總統川普。（美聯社）

美國總統川普23日在社群媒體發文，下令美國海軍「射殺並擊沉」在荷姆茲海峽布雷的任何伊朗小型船艇，「不准有任何猶豫」。對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元提出3點分析發文直言「不知道有什麼好震驚的」，並提出3點精闢分析，揭露美軍此次軍事部署背後的戰略意圖。

葉耀元今日於臉書粉專「葉教授的國際事務學院」發文指出「我不知道有什麼好震驚的，並提出3點分析如下：

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首先，美國增派一個航空母艦戰鬥群到荷姆茲海峽（Strait of Hormuz），也就是說，現在荷姆茲海峽有「3個」戰鬥群在那邊進行封鎖。你知道這代表什麼意思嗎？一般來說，一個戰鬥群是用來執行定點打擊作業或巡航，預期短期內可以結束作戰；2個戰鬥群是用來進行加強嚇阻，封鎖對方戰力；3個戰鬥群就是絕對性的威嚇，也可以說是最後通牒（畢竟每天燒的錢超多的）。

第二，換個方式說，目前3個戰鬥群配合作戰，基本上跟天羅地網差不多。以前比較擔心會被反擊的問題，在取得多重防護的攔截能力的狀況之下，就會變得更為激進。所以對伊朗採取的作戰方式，也會從封鎖跟對地面設施的定點打擊，提升為主動破壞對方船艦。

葉耀元最後說，畢竟目前就是伊斯蘭革命衛隊（IRGC）不想跟美國談，所以美國這邊勢必得提高對革命衛軍的壓力。除此之外，其實也別無他法。「不能登陸作戰，會弄出另一個伊斯蘭國」。

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