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    伊朗新任最高領袖說話困難、需裝義肢！紐時揭遲未現身現聲原因

    2026/04/23 23:30 編譯管淑平／綜合報導
    伊朗婦女拿著新任最高領袖穆吉塔巴的肖像。（法新社檔案照）

    伊朗婦女拿著新任最高領袖穆吉塔巴的肖像。（法新社檔案照）

    《紐約時報》23日根據多名伊朗現任、前任官員，以及熟悉內情消息人士說法，披露目前伊朗權力結構變化，也透露出新任最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）傷勢。穆吉塔巴現在說話有困難、一條腿正等待安裝義肢，迄今不願公開影像、聲音，是不希望以最高領袖身分首次公開談話顯得脆弱。

    紐時報導指出，穆吉塔巴在導致父親哈米尼身亡的2月28日美以空襲中受傷，根據4名現任伊朗高階官員說法，他的一條腿動了3次手術，現正等待裝義肢，一隻手也動過刀，正緩慢恢復功能，另外，臉部和嘴唇嚴重燒傷，使他說話有困難，而且將需要整容。不過這些官員表示，穆吉塔巴儘管傷勢嚴重，但是心智敏銳也參與政事。

    穆吉塔巴受傷後一直藏身至今，未公開露面，現在要接近他極為困難，也受到限制，他身邊多半為一群醫護團隊，以及身為心臟外科醫師的總統裴澤斯基安，和衛生部長參與照料。革命衛隊高階指揮官和政府高層官員擔心遭以色列追蹤狙殺，避免前往探望。

    這些官員表示，穆吉塔巴至今未透過錄影現身、或錄音發聲，是因為不希望以最高領袖身分，首次公開露面或發聲演說時，顯得脆弱或聽來虛弱。迄今他發表的訊息都是書面聲明，在網路上發表並由國營媒體宣讀。

    消息人士透露，要傳遞給穆吉塔巴的訊息，為手寫、密封後，透過多名可信賴的信使，以一個傳一個的原始方式傳遞，途經公路、小道，搭乘汽車或者摩托車等多種交通工具；他的指示也以同樣方式回傳。

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