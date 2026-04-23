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    阿拉斯加深海神秘「金色球體」 證實為巨型海葵基部殘骸

    2026/04/23 23:45 國際新聞中心／綜合報導
    2023年8月在阿拉斯加灣深海發現的神秘「金色球體」，曾引發全球關注。（法新社檔案照）

    2023年8月在阿拉斯加灣深海發現的神秘「金色球體」，曾引發全球關注。（法新社檔案照）

    美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）23日報導，2023年在阿拉斯加灣深海發現、曾引發全球關注的神秘「金色球體」，其身分終於揭曉。美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）23日宣布，該物體實為一種巨型深海海葵的基部殘骸，而非獨立生物個體。

    該物體由研究人員透過遙控水下載具（ROV）於水深約3300公尺處發現，外觀呈金色丘狀，表面帶有孔洞並附著於岩石上。樣本隨後被送往史密森尼國家自然歷史博物館進行分析。

    NOAA動物學家柯林斯表示，該案例最初被視為例行鑑定，但最終演變為需整合形態學、遺傳學、深海生物學及生物資訊學的複雜研究。

    研究顯示，該球體為纖維狀結構，表面覆蓋刺絲胞動物特有的刺細胞，其中包括稱為「螺旋刺絲胞」（spirocysts）的特殊構造，主要用於黏附與捕捉獵物，僅見於刺絲胞動物門。

    研究團隊進一步發現，這些細胞與2021年採集的一個樣本極為相似，經比對後確認屬於同一物種。雖然初期的DNA檢測結果並不明確，但全基因體定序分析顯示，兩者與一種名為「達芙妮孑遺海葵」（Relicanthus daphneae）的刺絲胞動物基因上幾乎完全相同。經過更多分析，最終確定這個金色球體為該種巨型海葵的基部組織。

    NOAA指出，這類基部通常隱藏於海葵本體下方，此次樣本可能因個體死亡或與主體分離而留在原地，其上方結構目前仍下落不明。

    研究人員表示，該物種完整個體呈粉紅色圓柱狀，直徑可達約91公分，觸手長度最長可達183公分，其螺旋刺絲胞尺寸為目前已知刺絲胞動物中最大。

    NOAA海洋探索辦公室的代理主任莫維特表示，深海探索經常發現類似「金色球體」的未解之謎，而隨著DNA定序等技術進步，人類得以逐步揭開深海生態的面貌。

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