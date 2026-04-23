伊朗權力重心倒向革命衛隊 穆吉塔巴僅掛名「最高」領袖

德黑蘭街頭已故最高領袖哈米尼（左）和其子穆吉塔巴（右）的宣傳海報。（歐新社）

《紐約時報》23日報導，獲選為伊朗新任最高領袖的穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei），儘管接替遭美國和以色列狙殺的亡父哈米尼（Ali Khamenei）領導位置，但是迄今未如其父生前掌握絕對權力，目前伊朗安全、戰爭和外交事務的關鍵決策，由一群伊斯蘭革命衛隊（IRGC）高階將領主導。

親近穆吉塔巴的前總統顧問達瓦里（Abdolreza Davari）從德黑蘭透過電話訪問向紐時指出，哈米尼雖以臨時領導委員會主席身分管理這個國家，但是「他極度仰賴委員會成員的建議和指導，這些成員集體做出所有決策」，「而這些將領正是該委員會成員」。

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這份報導是根據6名現任伊朗高層和2名前任官員、2名革命衛隊成員以及1名高階神職官員，和9名其他熟悉哈米尼與該國領導階層架構人士說法。在伊朗有人脈關係的倫敦智庫「皇家國際事務研究所」（Chatham House）中東與北非事務主任瓦基爾（Sanam Vakil）說，「穆吉塔巴並未完全掌握指揮或控制權」，大多是接受「既成事實」的決定。

穆吉塔巴在導致哈米尼身亡的2月28日美以空襲中受傷，之後便一直躲藏至今，有關他傷勢的傳言不斷。紐約時報指出，現在要接近他極為困難，也受到限制，他身邊多半為一群醫護團隊，以及身為心臟外科醫師的總統裴澤斯基安和衛生部長參與照料。革命衛隊高階指揮官和政府高層官員擔心遭以色列追蹤狙殺，避免前往探望。

傷勢、安全顧慮加上要接觸到他的難度，導致穆吉塔巴至少目前將決策權下放給革命衛隊將領。改革派、極強硬派都仍參與政治討論。不過，分析家指出，穆吉塔巴過去與革命衛隊的密切關係，已使這群將領成為決策主導勢力。

「國際危機組織」（International Crisis Group）伊朗計畫主任瓦艾斯（Ali Vaez）說，「穆吉塔巴並非『最高』」，或許名義上是領袖，但是並非如他父親具有最高地位，「穆吉塔巴現在受制於革命衛隊，因為他的地位和這個體制的存亡都仰賴他們」。

革命衛隊將領主導對以色列攻擊、封鎖荷姆茲海峽、與美國停火和外交接觸等重大決策。伊朗高層對與華府談判意見仍分歧，但是在近日決定中止談判上，軍方最終壓過政治人物的意見。

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