互轟！真主黨再向以色列開火 雙方互指違反停火協議

本月21日，1名男子在黎巴嫩南部一座遭以色列空襲的清真寺查看毀損情況。（法新社）

黎巴嫩武裝組織真主黨（Hezbollah）21日證實，已向以色列北部發射火箭和攻擊型無人機，並指責以色列軍方違反了停火協議。在美國斡旋下，以色列和黎巴嫩政府將於23日在華府舉行會談。

路透報導，以色列軍方稍早曾表示，受伊朗支持的真主黨向位在黎巴嫩南部作戰的以色列部隊發射了數枚火箭彈，稱此舉公然違反了停火協議。目前尚不清楚雙方指的是否為同一事件。

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本月16日，美國總統川普宣布以色列與真主黨之間為期10天的停火協議生效，但以色列軍隊仍持續部署在沿邊界縱深5至10公里的黎巴嫩境內。以色列表示，其目標是建立緩衝區，避免該國北部遭受真主黨攻擊。

真主黨21日發布聲明稱，以色列違反停火協議，襲擊黎巴嫩平民並摧毀房屋。聲明指出，已向以色列北部1個曾對黎國南部發起攻擊的陣地開火。

以色列軍方則表示，部隊摧毀了真主黨的火箭發射器；以色列北部的防空警報可能是攔截了1架自黎巴嫩境內發射的無人機。

黎巴嫩總統奧恩（Joseph Aoun）20日指出，預計與以色列舉行的會談，目的是終結戰事，並結束以色列對黎國南部的占領。奧恩已任命前駐美大使卡拉姆（Simon Karam）領導談判代表團。

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