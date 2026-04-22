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    首頁 > 國際

    英國會通過世代禁菸令 2009年後出生者終身不得買菸

    2026/04/22 08:41 即時新聞／綜合報導
    新法上路後，任何於2009年1月1日當日或之後出生的人，在英國各地都將永遠無法被合法販售菸草。（歐新社）

    新法上路後，任何於2009年1月1日當日或之後出生的人，在英國各地都將永遠無法被合法販售菸草。（歐新社）

    英國國會週二（21日）通過《菸草與電子煙法案》（Tobacco and Vapes Bill），目前17歲及以下的兒童將終身不得購買香菸。

    綜合英媒報導，這項法案歷經漫長的國會兩院審議，最早於2024年11月5日提出，到本週二上議院批准下議院提出的修正案。該法案預計將於下週獲得御准後正式生效，新法上路後，任何於2009年1月1日當日或之後出生的人，在英國各地都將永遠無法被合法販售菸草。

    目前全球只有馬爾地夫實施了類似的「世代禁菸令」，2007年1月1日當天與以後出生者，禁止在馬爾地夫境內購買、使用或販售菸草製品。而最早有類似禁令的紐西蘭，則在2023年政黨輪替後，很快就推翻了這項法律。

    英國官員希望隨著時間的推移，將徹底結束菸草製品的銷售，打破成癮的惡性循環以及種種菸害弊端。衛生大臣斯特里廷（Wes Streeting）表示，「英國的孩子們將成為第一個無菸世代的一部分，免於一生的成癮與傷害。」他強調，「預防勝於治療。這項改革將挽救生命、減輕NHS壓力，並打造一個更健康的英國。」

    該法案將把英國室內禁菸令擴大至一系列戶外公共空間，例如兒童遊樂場、學校外以及醫院外。大多數被指定為無菸的室內空間，也將同時成為禁用電子煙空間，但在餐飲營業場所外的指定區域吸菸，仍將被允許。民眾在自己家中吸菸與使用電子煙仍屬合法。菸草與電子煙產品的廣告也將被禁止。

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