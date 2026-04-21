科技領域「親美友中」 美國要南韓選邊站

美國要求，面對破壞同盟的對手，南韓必須做出抉擇。（路透資料照）

南韓《韓國時報》21日報導，美國對韓國依賴中國科技提出警告，正加大施壓南韓，停止使用中國技術。美國國務院亞太助卿戴桑布雷（Michael DeSombre）21日指出，面對破壞同盟的對手，首爾必須做出選擇。

戴桑布雷在韓國美國商會（AMCHAM）於首爾舉行的「在韓經商」年度研討會上，以預錄影片警告首爾，中國正試圖分化美韓關係，他稱中國為「區域對手」。

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他說，「韓國需做出選擇；我有信心韓國將繼續選擇值得信賴的夥伴，以及尊重隱私、安全與法治的透明體系與技術」。

他提到去年10月兩國簽署《技術繁榮協議》，表示華府希望利用兩國的夥伴關係，遏制北京利用其技術，擴大在印太地區的影響力。

他說，「依賴中國模式與中國技術組合（technology stack）的危險是真實的；建立在不可信基礎設施的系統，製造被用來監視、脅迫與控制的漏洞」。

他也強調出口管制、投資審查機制與供應鏈措施是必要的，因為這些是保護共同繁榮與價值的「必要工具」，而非保護主義措施。

AMCHAM研討會主要探討韓國的法規架構如何發展，以支持建構一個具有全球競爭力與可信賴的人工智慧（AI）生態系。

戴桑布雷以Anthropic、OpenAI與亞馬遜網路服務（AWS）在韓國的營運為例，敦促韓國政府滿足監管透明、市場准入與競爭環境公平的要求，以持續吸引美國科技企業的投資。他指出，韓國計畫提出的線上平台監管規範與網路法歧視美國企業，並有利於中國公司。

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