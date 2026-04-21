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    美伊談判陷入僵局 雙方稱已做好戰爭準備

    2026/04/21 12:04 編譯謝宜哲／綜合報導
    美國總統川普稱，一旦美伊停火協議到期，將會有很多炸彈爆炸。（路透）

    美國總統川普稱，一旦美伊停火協議到期，將會有很多炸彈爆炸。（路透）

    隨著美伊停火協議期限臨近，且談判陷入僵局，美國和伊朗都發出警告，表示已做好戰爭準備。

    根據《法新社》報導，白宮表示副總統范斯已準備好乘機飛回巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德，該地區正準備舉行美伊第二輪會談。伊朗政府則拒絕確認是否會參加會談，並指責美國封鎖伊朗港口和扣押船隻違反停火協議。

    伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Qalibaf）在X上表示，美國總統川普透過實施封鎖和違反停火協議，企圖將談判桌變成投降桌，或為重新開戰尋找藉口，一切都由他自己決定。

    卡利巴夫指出，伊朗不接受在威脅陰影下進行的談判，且伊朗過去2週一直在準備於戰場上亮出新牌。

    伊朗革命衛隊也警告，任何未經許可試圖通過荷姆茲海峽的船隻，都將被伊朗列為攻擊目標。

    川普則告訴美國公共廣播公司，伊朗本應參加在巴基斯坦舉行的會談，並強調停火協議到期就會有很多炸彈爆炸（lots of bombs start going off）。

    川普還向《彭博》表示，他極不可能延長為期2週的停火協議。

    根據美伊停火協議生效時間，理論上該協議將於伊朗時間22日晚間到期，但川普在接受《彭博》採訪時稱，停火協議結束時間是美國時間23日晚間。

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