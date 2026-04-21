「圖斯卡號」船長為革命衛隊成員 無視警告硬闖遭砲擊癱瘓

遭美軍砲擊後，「圖斯卡號」在海上癱瘓，美軍小艇接近準備登船檢查。（路透）

伊朗貨輪「圖斯卡號」（Touska）不聽美軍勸導，企圖強行通過封鎖，遭到美驅逐艦「史普魯恩斯號」（USS Spruance）開火癱瘓；現有關「圖斯卡號」更多細節曝光，傳「圖斯卡號」船長為伊朗伊斯蘭革命衛隊成員，無視美軍長時間警告而遭到攻擊。

據伊朗網路新聞媒體「Iran Wire」報導，美國軍艦針對封鎖海域上企圖通過船隻發出警告，其他船隻的船長們都遵照指示，有些船隻推遲了航程，而另一些船隻在收到警告後為了保護船員和貨物的安全而返航，但「圖斯卡號」無視警告直衝封鎖。

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有消息人士透露「圖斯卡號」的船長無視來自「史普魯恩斯號」警告，6小時的警告無效後，最終導致了這次襲擊。

「圖斯卡號」船長據傳為伊朗伊斯蘭革命衛隊成員，船員稱他為「革命衛隊在航運領域的利益捍衛者」，他們還表示，船長過度壓榨船員，並透過意識形態控制和肢體衝突給他們施加心理壓力。而他無視警告的行徑將船員生命於危險之中，引發船內廣大不滿。

目前美軍已經控制「圖斯卡號」，正在調查是否有運載違禁材料。

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