為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    遭扣伊朗貨船隊「常往來中國」 外媒爆至少9艘船停靠過珠海港

    2026/04/21 12:24 即時新聞／綜合報導
    從中國駛向伊朗港口的貨櫃輪「圖斯卡號」19日因拒絕遵守封鎖令，遭美軍驅逐艦開火並扣押。（歐新社資料照）

    從中國駛向伊朗港口的貨櫃輪「圖斯卡號」19日因拒絕遵守封鎖令，遭美軍驅逐艦開火並扣押。（歐新社資料照）

    伊朗貨輪「圖斯卡號」（Touska）不聽美軍勸導，企圖強行通過封鎖，遭到美驅逐艦「史普魯恩斯號」（USS Spruance）開火癱瘓，並進一步控制。據外媒揭露，該船隸屬於1個與中國往來密切的伊朗秘密船隊，曾多次停靠中國珠海港；另外，自美以聯手攻擊伊朗以來，至少有9艘伊朗船隻曾停靠該港。

    根據《華爾街日報》報導，航運分析數據揭露，「圖斯卡號」在被攔截前的短短6週內，曾2度停靠中國南方的珠海港。「圖斯卡號」由伊朗國營航運公司（IRISL）的子公司控制，該公司長期以來被美方指控利用民用貨船運輸軍事雙用途物資。據悉，去年該公司旗下另外2艘貨櫃船，曾涉嫌從中國運送1000噸用於製造中程飛彈的化學原材料。

    美方目前暫未公布「圖斯卡號」的載貨清單，搜查船上的貨櫃可能需要時間。不過，美國組織「聯合反對核子伊朗」（UANI）的高級顧問、前美軍官員布朗（Charlie Brown）分析，「圖斯卡號」冒險衝撞封鎖線的行為極不尋常：「這顯示船上載有的物資對伊朗具有極高價值，顯然他們認為值得冒這個險，但他們顯然選錯了對象。」布朗還說，自今年2月底伊朗衝突爆發以來，已有至少9艘伊朗籍船舶頻繁進出珠海港。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播