遭扣伊朗貨船隊「常往來中國」 外媒爆至少9艘船停靠過珠海港

從中國駛向伊朗港口的貨櫃輪「圖斯卡號」19日因拒絕遵守封鎖令，遭美軍驅逐艦開火並扣押。（歐新社資料照）

伊朗貨輪「圖斯卡號」（Touska）不聽美軍勸導，企圖強行通過封鎖，遭到美驅逐艦「史普魯恩斯號」（USS Spruance）開火癱瘓，並進一步控制。據外媒揭露，該船隸屬於1個與中國往來密切的伊朗秘密船隊，曾多次停靠中國珠海港；另外，自美以聯手攻擊伊朗以來，至少有9艘伊朗船隻曾停靠該港。

根據《華爾街日報》報導，航運分析數據揭露，「圖斯卡號」在被攔截前的短短6週內，曾2度停靠中國南方的珠海港。「圖斯卡號」由伊朗國營航運公司（IRISL）的子公司控制，該公司長期以來被美方指控利用民用貨船運輸軍事雙用途物資。據悉，去年該公司旗下另外2艘貨櫃船，曾涉嫌從中國運送1000噸用於製造中程飛彈的化學原材料。

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美方目前暫未公布「圖斯卡號」的載貨清單，搜查船上的貨櫃可能需要時間。不過，美國組織「聯合反對核子伊朗」（UANI）的高級顧問、前美軍官員布朗（Charlie Brown）分析，「圖斯卡號」冒險衝撞封鎖線的行為極不尋常：「這顯示船上載有的物資對伊朗具有極高價值，顯然他們認為值得冒這個險，但他們顯然選錯了對象。」布朗還說，自今年2月底伊朗衝突爆發以來，已有至少9艘伊朗籍船舶頻繁進出珠海港。

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