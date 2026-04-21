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    首頁 > 國際

    因應中東戰爭衝擊 英國將加速清潔能源發展

    2026/04/21 09:52 編譯謝宜哲／綜合報導
    英國政府表示，將於今（21）日推出一系列措施，旨在加速再生能源發展。圖為英國能源大臣米勒班。（路透）

    英國政府表示，將於今（21）日推出一系列措施，旨在加速再生能源發展。圖為英國能源大臣米勒班。（路透）

    中東戰火爆發後，化石燃料價格飆升，對此英國決定採取新措施因應。英國政府表示，將於今（21）日推出一系列措施，旨在加速再生能源發展，並減少對化石燃料的依賴。

    根據《路透》報導，英國政府指出，能源大臣米勒班（Ed Miliband）和財政大臣里夫斯（Rachel Reeves）將宣布「解決天然氣和電力價格掛鉤問題的措施」。英國能源市場此問題，被認為是導致英國電價位居世界前列的原因之一。

    英國能源部公布能源大臣米勒班部分演講稿。米勒班將說「在不到5年的時間裡，我們面臨著第二次化石燃料衝擊，這對我們來說是明確的教訓，即化石燃料安全時代已經結束，清潔能源安全時代必須到來。」

    英國政府將宣布1項計劃，旨在促進在公共土地上安裝太陽能電池板和風力渦輪機等可再生能源發電設施，據稱這些設施可釋放高達10吉瓦的電力，足以滿足約500萬戶家庭的用電需求。

    英國政府將尋求簡化規則，使再生能源專案的建設和併網更加便捷，並探索允許企業建立自有電網連接的方式。

    英國政府也將努力簡化民眾在家中安裝電動車充電樁、太陽能板和熱泵的流程。

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