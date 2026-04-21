美伊停火時間將截止 川普：若未達成協議「極不可能」再延長

美國與伊朗先前達成的停火協議將在22日截止，美國總統川普直言，若雙方未達成協議，他「極不可能」延長停火。（法新社）

美國與伊朗近日暫時停火展開談判，不過雙方達成的停火協議將在22日截止，美國總統川普直言，若雙方未達成協議，他「極不可能」延長停火，他也強調在協議達成前，會持續封鎖荷姆茲海峽。

伊朗政府17日雖對外宣布，荷姆茲海峽航道已恢復通行；但才不到24小時，伊朗軍方18日再度宣布關閉荷姆茲海峽。川普於19日雖宣布美伊雙方立即重啟談判，將派遣談判代表前往巴基斯坦，但伊朗方面又稱沒打算參加，讓美伊談判再度觸礁。

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綜合媒體報導，川普20日表示，與伊朗的停火協議，將在華府時間22日晚間（台灣時間23日上午）截止，他強調若是在此之前沒有達成協議，他「極不可能」延長停火，並堅稱他會持續封鎖荷姆茲海峽，直到協議出爐為止。

川普也在接受電台節目「The John Fredericks Show」的電話採訪時稱，他有信心伊朗會回到談判桌前，並警告伊朗若不這麼做，將會面臨「前所未有的問題」。他也再次強調對伊朗採取軍事行動，是因為在伊朗問題上別無選擇，並稱「我們做得很好，我們會順利完成，大家都會很高興的」。

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