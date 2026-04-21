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    社群連發4貼文！ 川普嗆「假新聞」抹黑：戰爭結束才解除封鎖伊朗港口

    2026/04/21 09:51 即時新聞／綜合報導
    川普20日接連在自家社群平台「真實社群」發布4則貼文，為美國對伊朗的戰爭辯護。（美聯社資料照）

    川普20日接連在自家社群平台「真實社群」發布4則貼文，為美國對伊朗的戰爭辯護。（美聯社資料照）

    美國總統川普20日接連在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發布4則貼文，除了否認在與伊朗達成協議的過程中承受壓力，並表示美國將在達成協議、結束戰爭後，才會解除對伊朗港口的封鎖；川普同時為美國對伊朗的戰爭辯護，並抨擊美國部分媒體報導「假新聞」。

    綜合媒體報導，川普在第1則貼文中表示，他的政府正與伊朗磋商新的協議，將遠遠勝過前總統歐巴馬（Barack Obama）2015年與德黑蘭達成的核子協議，並指控歐巴馬政府向伊朗提供現金。川普並未具體說明會有何重大差異。

    第2則貼文中，川普強調他並未面臨與伊朗達成協議的壓力，卻遭受「假新聞」抹黑。他寫道：「我看到『假新聞』說我面臨達成協議的壓力。這完全是無稽之談！我沒有任何壓力，然而這一切都會在相當短的時間內發生！」

    川普的第3則貼文則說，他「將贏得戰爭，大勝，一切發展非常順利」，並批評「假新聞」媒體試圖讓外界誤以為美國會輸掉戰爭。他補充，除非達成協議，否則不會解除封鎖，美軍行動正重創伊朗，「他們每天損失5億美元，這是連短期都無法支撐的數字。」

    最後第4則貼文中，川普暗示伊朗對荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）航運的限制反倒讓美國受益。「伊朗領導層迫使數百艘船隻轉向美國，主要目的地是德州、路易斯安那州和阿拉斯加州，取得當地的石油，非常感謝！」

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