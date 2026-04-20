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    鬆口氣！日本規模7.7地震 海嘯警報全面解除

    2026/04/20 23:47 中央社
    日本氣象廳發布的海嘯注意報，已全面解除。（圖擷自日本氣象廳）

    日本氣象廳發布的海嘯注意報，已全面解除。（圖擷自日本氣象廳）

    日本氣象廳今天晚間宣布，針對下午青森縣觀測到最大震度5強地震所發布的海嘯注意報已全面解除，範圍涵蓋北海道至福島縣沿岸地區。

    氣象廳說明，這起地震發生於日本當地時間下午4時53分（台灣時間下午3時53分），震央位於三陸外海，地震規模由原先速報的7.5上修至7.7，震源深度也已經由原先的10公里修正為19公里。

    產經新聞報導，氣象廳說明，一般來說，地震規模增加0.2，代表釋放能量約增加至原先的兩倍。儘管此次地震一度引發海嘯注意報，但目前已確認無進一步風險，因此全面解除對於北海道、青森縣、岩手縣、宮城縣及福島縣發布的海嘯注意報。

    日本氣象廳將海嘯警報分為3級，「海嘯注意報」為海嘯高度低於1公尺；「海嘯警報」為海嘯高度介於1公尺至3公尺間；海嘯高度3公尺以上就會發布「大海嘯警報」。

    這起地震發生於三陸外海，屬於太平洋板塊向陸側板塊隱沒的區域。氣象廳指出，這起地震被認為是板塊相互擠壓所引發，屬於斷層上下錯動的「逆斷層型」地震。

    該海域過去地震活動頻繁，去年11月在這次震央的稍南側曾發生規模6.9地震並觀測到海嘯。根據日本政府地震調查委員會的長期評估，該區域存在發生超巨大地震的潛在風險。

    歷史紀錄顯示，三陸外海曾發生多起強震，包括1896年明治三陸外海地震（規模8.2）及1994年三陸遙外海地震（規模7.6）。此外，2015年也曾在規模6.9地震後，接連發生規模6.5與6.4餘震。

    東京大學名譽教授佐竹健治表示，三陸外海本來就是容易發生規模7以上地震的區域，此次地震也可能與去年地震存在相互影響，後續仍需密切觀察。

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