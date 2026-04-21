每月砍1.5萬個製造工作！德國將閒置車廠轉為軍工廠力圖自救

福斯汽車去年利潤年減44%。（彭博）

作為歐洲數十年的製造引擎，面臨中國競爭與需求下滑的德國陷入二次世界大戰以來最漫長的經濟停滯期，然而在重整軍備與振興經濟的努力下，柏林正將閒置的汽車廠改造為軍工廠，期待將工業衰退轉化為國防產業的蓬勃發展。

華爾街日報報導，一連串數據揭露德國舊模式的崩解。政府數據顯示，德國製造業每月約流失1.5萬份工作，其中包括曾佔主導地位的汽車業。

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賓士（Mercedes-Benz）公佈，2025年利潤暴跌49%，全球第2大汽車製造商福斯汽車表示，2025年其利潤銳減44%，並宣佈至2030年前，計畫裁員5萬人。

福斯集團旗艦品牌保時捷也遭重創，與2024年相較，2025年其營業利潤暴跌98%，而2024年已是其史上業績最差的一年。

如今德國經濟主要依賴服務業，佔其經濟產出70%，而高達5分之1的服務業與汽車製造等工業企業有關。

報導說，隨著美國的安全保證出現不確定性，歐洲各國競相重整軍備，柏林正致力成為歐洲國防產業的支柱。

全球汽車零件大廠舍弗勒（Schaeffler）執行長羅森菲爾德（Klaus Rosenfeld）說，由於全球經濟低迷、地緣政治風險，以及中國競爭加劇，汽車產業陷入困境。該公司正跨足歐洲國防領域。

舍弗勒如今生產無人機引擎、裝甲車車載系統以及軍用航空零件。羅森菲爾德的目標是，公司10%的營收來自去年成立的軍工部門。該公司去年營收約240億歐元，其全球有100多家廠，包括美國有8家廠，員工超過10萬人。

福斯汽車正與以色列公司洽談，計畫2027年之前開始生產以色列「鐵穹」防禦系統的零組件。多家德國公司已採3班輪班制，為烏克蘭大量生產武器與彈藥。長期以來完全由美國製造的愛國者飛彈攔截系統，很快也將在德國製造，以符合激增的需求。

根據德國政府的資料，近90%的歐洲國防科技創業投資都流向德國公司。德國經濟部長萊歇（Katherina Reiche）指出，「歐洲必須具備自我防備能力，這意謂我們需要建立一個強大的、值得信賴的安全和國防工業」。

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