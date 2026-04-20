黎巴嫩總統：與以色列談判旨在終結戰事及占領

黎巴嫩總統奧恩。（法新社檔案照）

黎巴嫩總統奧恩今天指出，預計與以色列舉行的會談，其目的在於終結戰事及以色列對黎國南部的占領，他並任命前駐美大使領導談判代表團。

法新社報導，奧恩（Joseph Aoun）透過聲明表示，「選擇談判是為了終止戰事，結束以色列對南部地區的占領，並將（黎巴嫩）軍隊全面部署至國際公認的南部邊界」，即以黎兩國接壤邊境。

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美國總統川普（Donald Trump）宣布以黎停火後，黎巴嫩真主黨（Hezbollah）與以色列超過6週的戰事從本月17日起暫停10天。

自真主黨上月將黎巴嫩捲入這場中東衝突以來，以色列攻勢已造成2300多人喪命，逾百萬人流離失所。

奧恩任命黎巴嫩前駐華府大使卡拉姆（Simon Karam）領導與以色列的談判，並強調這項任務只屬於黎巴嫩，不會讓任何一方分擔責任或取而代之。

伊朗支持的真主黨未參與談判，其支持者強烈反對以黎雙邊磋商。

以黎停火是伊朗恢復與美國談判的條件之一，但奧恩今天表示，以黎會談將「與其他任何談判分開」，他似乎是暗指美伊之間的外交談判。

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