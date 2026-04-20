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    首頁 > 國際

    川普稱願見伊朗領導層 與伊朗開戰並非被以色列說服

    2026/04/20 23:13 即時新聞／綜合報導
    美國總統川普受訪時說，若條件允許，他願與伊朗高層領導人會面。（法新社資料照）

    美國總統川普受訪時說，若條件允許，他願與伊朗高層領導人會面。（法新社資料照）

    美國總統川普（Donald Trump）今（20）日受訪時指出，以副總統范斯（JD Vence）為首的美國代表團正前往巴基斯坦，準備與伊朗進行第2輪談判，若雙方達成共識，他願與伊朗高層領導人會面，另外他也在社群平台發文澄清，他並不是被以色列說服才與伊朗開戰。

    《紐約郵報》報導，川普在訪談中說明，副總統范斯、特使魏科夫（Steve Witkoff）以及川普女婿庫許納（Jared Kushner）已啟程前往巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad），「他們今晚就會到那裏，當地時間今晚。」

    川普還說，如果條件允許，他願意與伊朗領導層見面，「跟他們會面我沒問題，如果他們想見面的話，我們有一些非常能幹的人，但要見他們我沒有問題。」但他補充說，伊朗必須放棄追求核武，關於這點沒有妥協餘地。

    川普也在他的社群平台Truth Social發文，強調2023年10月7日哈瑪斯對以色列的突襲美伊開戰原因，「以色列沒有說服我向伊朗開戰，10月7日的後果才是開戰原因，這也加深了我一生的看法，伊朗絕對不能擁有核武器。」

    川普接著指出：「我閱讀那些假新聞評論員還有民調，完全難以相信。他們所說的有90%都是謊言和捏造的故事，而民調是被操縱的，就跟被操縱的2020年美國總統大選一樣。但媒體不喜歡談論這些，像是發生在委內瑞拉的事情，但伊朗的結果將會令人驚豔，如果伊朗的新領導層（政權更迭）夠聰明，伊朗能擁有一個偉大而繁榮的未來！」

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