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    首頁 > 國際

    秘魯總統大選首輪結果5月公布 日裔藤森惠子暫時領先

    2026/04/19 16:27 中央社
    秘魯1名官員今天表示，總統大選首輪選舉結果將延遲至5月中旬才公布。圖為暫時領先的日裔右派候選人藤森惠子。（美聯社）

    秘魯1名官員今天表示，總統大選首輪選舉結果將延遲至5月中旬才公布。圖為暫時領先的日裔右派候選人藤森惠子。（美聯社）

    秘魯投票過程混亂，導致選情膠著。1名官員今天表示，總統大選首輪選舉結果將延遲至5月中旬才公布。

    秘魯最高選舉司法機構─國家選舉委員會（JNE）秘書長克拉維荷（Yessica Clavijo）今天接受RPP電台訪問時表示：「我們預計在5月中旬才能有總統選舉的首輪結果，這將決定能進入第二輪投票的候選人。」

    秘魯本月12日公民投票選總統，至今開出93.4%選票，日裔右派候選人藤森惠子（Keiko Fujimori）以17%支持度暫時領先。

    首輪結果的前2名，將進入6月的第二輪決選。

    左派候選人桑傑士（Roberto Sanchez）獲得12%選票，目前居第二；極保守派亞里阿嘉（Rafael Lopez Aliaga）則以11.9%緊追在後居第三，形成拉鋸。今天2人票數差距略微拉開，相差1萬3600票。

    克拉維荷表示，開票進度緩慢原因是必須審查超過1萬5000張有爭議的選票，這爭議選票中有約30%屬總統選舉的選票，其餘則為國會選舉相關。

    此次選舉因首都利馬部分投票所出現選票未及時送到情況，選舉過程一度混亂，而必須將投票延至20日才結束。

    儘管如此，歐盟選舉觀察團仍給予秘魯這次選舉正面評價。

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