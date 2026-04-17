航運追蹤機構：伊朗3艘滿載油輪通過荷姆茲海峽

航運追蹤機構Kpler今天透露，伊朗3艘油輪載著總計500萬桶原油，成為美國封鎖措施生效以來首批航經荷姆茲海峽離開波斯灣的滿載油輪。示意圖。（歐新社）

航運追蹤機構Kpler今天透露，伊朗3艘油輪載著總計500萬桶原油，成為美國封鎖措施生效以來首批航經荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）離開波斯灣（Persian Gulf）的滿載油輪。

法新社報導，根據Kpler資料，這3艘油輪分別為「深海號」（Deep Sea）、「桑妮雅1號」（Sonia I）和「迪奧娜號」（Diona），這些船隻都受到美國制裁。

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這3艘油輪分別於4月2日、8日和9日從伊朗哈格島（Kharg Island）裝載原油，並在15日通過荷姆茲海峽。

美國2月28日聯手以色列向伊朗發起軍事行動，引發席捲中東地區的戰火，之後巴基斯坦居間斡旋，各方同意從4月8日起暫時停火。

美軍從4月13日開始封鎖伊朗港口，期盼阻止德黑蘭當局出口石油。

海運資料追蹤相關網站無法提供這3艘油輪的船舶自動識別系統（AIS）最新資訊，因為這些船隻已經關閉設備。

Kpler運用衛星影像追蹤這3艘油輪，且向法新社證實都於4月15日通過荷莫茲海峽。但這些油輪目的地依然不明。

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