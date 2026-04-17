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    首頁 > 國際

    川普駁斥解凍伊朗資產換濃縮鈾 稱以色列「被禁止」再轟炸黎巴嫩

    2026/04/17 23:02 編譯管淑平／綜合報導
    美國總統川普。（法新社檔案照）

    美國總統川普。（法新社檔案照）

    美國新聞網站Axios 17日引述4名消息來源說法，指美國和伊朗正磋商，美國釋出遭凍結的伊朗資產，交換伊朗放棄濃縮鈾庫存。不過，美國總統川普17日發文顯然否認這篇報導。川普也表示，以色列被美國「禁止」再轟炸黎巴嫩。

    川普17日發文表示，「美國將取得所有核『塵埃』（nuclear dust），我們偉大的B2轟炸機（空襲）產生的，不會以任何方式、形式或型態有金錢易手」。

    《以色列時報》報導，川普這段發文顯然是否認Axios 17日的報導。Axios該報導引述兩名美國官員和兩名聽取談判簡報的消息人士說法，指美國與伊朗正在磋商的終戰方案，其中一個要素是，德黑蘭交出高純度濃縮鈾庫存，交換美國解凍並釋出200億美元的伊朗資產。

    川普17日的發文也談到以色列和黎巴嫩停火，反駁伊朗試圖將以色列與黎巴嫩停火，和伊朗戰爭停火掛勾。發文指出，「停火協議也並非以黎巴嫩為條件，但是美國將另外與黎巴嫩磋商，並且以適當方式處理真主黨問題」。

    以色列與黎巴嫩16日展開為期10天的停火，包括伊朗支持的黎巴嫩激進組織「真主黨」。川普17日發文說，「以色列將不再轟炸黎巴嫩，他們被美國禁止這麼做，夠了！」

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