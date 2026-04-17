線上訂購網路攻擊服務 愛沙尼亞13學童列「犯罪嫌疑人」調查

愛沙尼亞警方近日表示，查出逾1600名青少年曾透過線上平台訂購網路攻擊服務，目標包括學校及教育網站，其中13名學童已被列為刑事案件嫌疑人遭傳喚調查。示意圖。（路透）

愛沙尼亞警方近日表示，查出逾1600名青少年曾透過線上平台訂購網路攻擊服務，目標包括學校及教育網站，其中13名學童已被列為刑事案件嫌疑人遭傳喚調查，希望導正其行為，避免再犯。

愛沙尼亞公共廣播公司（ERR）16日報導，愛沙尼亞中央刑事警察局網路犯罪部門主管盧伊克（Jete Luik）表示，網路犯罪已逐漸「服務化」，部分網站提供多種攻擊方案給使用者選擇，其目的在於癱瘓特定機構或企業的線上服務，影響正常運作，常見攻擊目標包括銀行、醫院與政府機構。

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盧伊克指出，相關攻擊多屬分散式阻斷服務（DDoS）攻擊，透過付費即可發動，使用者無須具備高深資訊技術能力。

根據報導，愛沙尼亞國家檢察官維特（Vahur Verte）指出，許多年輕人誤以為此類攻擊只是惡作劇，但實際上已構成犯罪行為，不僅干擾系統運作，也可能造成經濟損失並影響大量使用者。他強調，不論攻擊對象為醫療機構、大型企業或線上遊戲平台玩家，都屬違法。

根據ERR報導，全球21國執法機關在4月初聯手展開打擊行動，共關閉53個提供網路攻擊服務的網站。

愛沙尼亞警方指出，雖然沒有在境內查封相關平台，但確認有攻擊行為自愛沙尼亞發起，也有針對該國的攻擊案例。警方蒐集資料顯示，自2014年以來，攻擊目標包含遊戲平台、學校網站及電子校務系統等。

報導說，警方已辨識出近1600個與愛沙尼亞相關的使用者帳號，部分僅註冊帳號，也有人實際訂購攻擊服務。當局將透過電子郵件寄發警告信，提醒相關使用者注意法律責任。

警方表示，多數涉案者為出於好奇的年輕網路使用者，誤以為網路行為具有匿名性，未意識到可能帶來的法律後果。

報導指出，目前有13人因涉嫌訂購攻擊服務，接獲傳喚並以嫌疑人身分接受調查。盧伊克表示，雖然案件已啟動刑事程序，但主要目的是導正其行為，避免再犯。

維特說，他們將提供相關青少年與專業人士接觸機會，引導其將資訊技術能力運用於合法領域。若能從中學習並停止違法行為，未來可望免於刑事處罰。

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