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    這世界「正被少數暴君蹂躪」！教宗罕見說重話 川普籲了解這件事

    2026/04/17 21:38 編譯管淑平／綜合報導
    美國總統川普（左）、羅馬天主教教宗良十四世（右）。（美聯社）

    美國總統川普（左）、羅馬天主教教宗良十四世（右）。（美聯社）

    美國總統川普指責羅馬天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）批評美伊戰爭相關言論，引發的風波未歇，川普16日表示，教宗可自由表達看法，但是重要的是，要了解到，伊朗絕對不能擁有核武。另一方面，教宗同日在喀麥隆罕見說出重話，表示這世界「正被少數暴君蹂躪」。

    《路透》、《英國廣播公司新聞網》（BBC News）報導，川普16日在白宮向記者發表談話，為他先前批評教宗辯護，表示他並不反對教宗，但是有權不認同教宗的言論。他說，「教宗可以說他想說的．．．但我也可以不認同」，「教宗得了解，非常簡單的一件事：伊朗不能擁有核武，（否則）這個世界會陷入大危險」。

    這是川普近日在伊朗戰爭方面，對教宗的最新評論。教宗良十四這幾週來，直言批評美國和以色列對伊朗戰爭，川普為此抨擊教宗，指控教宗在外交政策上「軟弱」，並稱自己對教宗獲得任命負有責任。川普對教宗的連番批評，引發美國跨政治光譜的基督徒廣泛反彈。

    出身芝加哥教區的教宗，16日在非洲訪問之行中，在喀麥隆批評花大錢打仗的領袖，稱這個世界「正被少數暴君蹂躪」，為自身利益操弄「上帝的名義」。BBC表示，這是教宗罕見說重話，他批評那些領袖「對於數十億美元被花在殺戮和摧毀，而治療、教育和重建所需的資源卻無處可尋，視而不見」。良十四世13日接受路透訪問曾表示，不論川普怎麼批評，他會繼續對這場戰爭提出批判。

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