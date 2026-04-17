英前駐美大使未通過國安審查 逼宮首相施凱爾下台呼聲再起

英國前駐美大使曼德森（右）捲入淫魔富商醜聞，更未通過國安審查，英相施凱爾（左）再陷政治危機。（法新社檔案照）

英國前駐美大使曼德森捲入美國已故性犯罪富豪艾普斯坦醜聞，去年9月遭解職，首相施凱爾多次強調自己是被曼德森蒙蔽，如今曼德森遭揭露根本未通過國安審查，施凱爾再陷政治危機。

傳統上被視為與執政黨工黨較親近的英國「衛報」（The Guardian）昨天下午率先揭露，曼德森（Peter Mandelson）未通過英國政府的「高階安全審查」（developed vetting），審查單位建議勿任命曼德森為駐美大使，但外交部推翻這項建議，允許曼德森於去年2月上旬順利就任。

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英國政府的「高階安全審查」用於審查個人是否有資格擔任需接觸國家最高機密的職位，講究深入、嚴謹、詳盡，且具侵入性，背景調查範圍涵蓋歷來財務和人際往來、言論觀點，甚至私生活細節。

若審查單位認為被審查對象具安全疑慮（但仍未達否決程度），準用人機關可選擇採取措施以降低安全風險，但同時須承擔責任。儘管建議不具強制性，準用人機關一般仍會依審查單位建議決定是否任用特定人士；推翻建議或給予特定人士「豁免」，是極罕見情況。至於像曼德森這樣遭審查單位明確否決，也屬極少數案例。

目前仍不清楚審查單位拒絕核准曼德森安全資格的具體原因。不過，根據英國政府3月應國會要求發布的曼德森任命案相關文件，內閣辦公廳曾在盡職調查報告示警，曼德森與艾普斯坦疑似格外密切的交情、以及曼德森在中國與俄羅斯的商業利益，皆足以對英國政府構成「聲譽風險」。

「盡職調查」是在曼德森於2024年12月20日正式獲施凱爾（Keir Starmer）任命為駐美大使之前執行，用於評估他是否適任。也就是說，儘管已接獲警告曼德森恐對英國政府造成「聲譽風險」，施凱爾仍決定讓曼德森接下駐美大使重任。

此外，今年3月發布的政府內部文件也透露，曼德森人事案發布後，外交部很快即著手為曼德森安排機密業務簡報，雖然當時曼德森仍未通過高階安全審查。

根據報導，安全審查單位去年1月28日作成決定，由於風險過高，曼德森不應獲授權接觸高階機密。然而，短短2天之內，去年1月30日，外交部即告知曼德森，其安全資格授權已獲「確認」。

相關報導在英國引發軒然大波，風暴持續至今天，且預計就算施凱爾下週按規劃親自至國會說明並接受質詢，也很難在短時間內平息。

曼德森今年2月下旬曾因為涉嫌犯下罰則最重可達無期徒刑的「公職行為不當」罪（曼德森曾與艾普斯坦分享政府機敏資訊），遭警方逮捕偵訊，當時施凱爾即面臨下台壓力。

英國5月上旬即將舉行地方選舉，國內外又有中東戰爭、烏克蘭戰爭、財政壓力等挑戰，工黨國會議員願意為了「大局為重」，支持施凱爾擔任執政黨和國家領導人多久，值得觀察。

英國國會最大在野黨保守黨今年2月初成功推動國會動議，要求政府釋出與曼德森駐美大使任命案有關的「所有」內部文件，包括WhatsApp等手機通訊軟體的訊息往來紀錄。英國政府承諾照辦。

根據報導，內閣辦公廳是在檢閱即將對國會釋出的新一波文件時，本週才「赫然發現」曼德森當初根本未通過國安審查。

施凱爾據稱是在14日晚間得知此事並表達「震怒」。時任外交大臣、現任司法大臣拉米（David Lammy）自稱是昨天才獲悉相關情況。

當時在外交部主責曼德森人事案、也是曼德森赴美後在英國外交部的聯繫窗口常任次官羅賓斯（Olly Robbins）昨晚遭施凱爾和現任外交大臣古柏（Yvette Cooper）緊急解職。

常任次官是英國外交部最高階常任文官（外交大臣為政務官）。羅賓斯去年1月上旬才就任，而施凱爾已於2週前宣布曼德森為駐美大使。

根據首相府昨晚發布的聲明，施凱爾及內閣官員直到本週才獲悉曼德森未通過國安審查，並指出外交部應承擔責任。

不過，考量駐美大使此一職位的敏感度和重要性，英國各界質疑，羅賓斯身為公務員不太可能自行決定推翻安全審查單位的建議。此外，羅賓斯也不太可能在施凱爾已數次對國會和媒體表示曼德森確實曾「完備安全查核程序」、資格符合後，仍未提醒施凱爾修正說法。

曼德森是英國近50年來第一位政治任命駐美大使，且是工黨大老。按慣例，若選擇政治任命、而非常任文官，則任命者需為任命案承擔更大政治責任。

施凱爾如今遭指控就曼德森是否通過必要的安全查核一事誤導大眾、誤導國會。根據英國政務官行為準則，官員誤導國會，必須下台以示負責。

不過，行為準則也提到，所謂的誤導是指官員「知情刻意」向國會提供不實資訊。施凱爾是否「知情」，勢必成為政壇攻防關鍵。

英國首相首席秘書瓊斯（Darren Jones）今天上午接受媒體採訪時說，外交部未告知施凱爾「曼德森未通過國安審查」，也未告知審查單位的建議遭推翻，施凱爾直到14日晚間才透過內閣辦公廳彙整的文件得知此事。

瓊斯強調，除了負責審查的專業人員，沒有任何官員可閱覽安全審查相關文件，因為相關審查往往涉及極具侵入性的私人細節。

瓊斯並稱，當他昨天下午發現，外交部及其他少數政府機關竟然有權「忽視」安全審查單位的建議，他當晚即「立刻」中止外交部等部會機關的相關豁免權。

目前正在巴黎與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）共同主持荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）危機領袖峰會的施凱爾說，就在他去年數次向國會表示曼德森確實曾完備安全查核程序之際，他竟然未獲告知曼德森未通過審查，這簡直「不可原諒」。

施凱爾告訴媒體，未被告知的不只有他，其他官員也未被告知，他對此「極度憤怒」。

施凱爾證實，20日他將親自至國會「闡明所有相關事實，並做到真正的透明」。

保守黨黨魁巴登諾克（Kemi Badenoch）稍早告訴媒體，施凱爾和首相府的「不知情」說法及第一時間歸咎於公務體系，是「把大家當笨蛋」。

巴登諾克另質疑，成為首相前，施凱爾曾是英國首席檢察官，「為何連（該提出的）基本問題都沒問」。

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