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    2機師狂用無線電「喵喵叫」 美國塔台人員狠嗆︰難怪還在飛短程

    2026/04/16 16:12 即時新聞／綜合報導
    近日網友瘋傳一段錄音檔，為美國2名飛行員透國無線電互相「喵喵叫」，最終被塔台航管狠狠斥責。（歐新社資料照、圖擷取自@capt.salem_albarghti IG，本報合成）

    近日網友瘋傳一段錄音檔，為美國2名飛行員透國無線電互相「喵喵叫」，最終被塔台航管狠狠斥責。（歐新社資料照、圖擷取自@capt.salem_albarghti IG，本報合成）

    近日外國社群廣傳一段錄音檔，有2名飛行員透過航空無線電聯絡，然而他們不是講人話，而是互相模仿貓咪發出「喵」（Meow）的叫聲，塔台人員聽到2人不斷來回喵喵叫，氣得出聲斥責他們工作不專心。這段無厘頭對話曝光後，迅速吸引超過4000萬名網友、飛行員瘋傳，成為網路最新的超人氣熱門話題。

    綜合外媒報導，美國聯邦航空總署（FAA）表示，這段有飛行員發出動物叫聲的錄音檔，從本月12日開始在多個社群平台流傳，據傳來自美國華盛頓雷根國家機場（DCA）的空中交通管制（DCA）頻率，他們正在調查錄音檔的真偽。

    音檔顯示，先是一名飛行員使用無線電發出「喵」的聲音，緊接著另一名飛行員也用「喵」聲回應。對此，疑似地面塔台的航空管制員，出聲斥責2人：「你們應該要像專業飛行員一樣行事」，然而2名飛行員並未就此收斂，不但增加喵喵叫的次數，甚至還發出狗狗的吠叫聲「汪」（Ruff），行徑宛如惡作劇的小屁孩般。

    聽到2人變本加厲，航空管制員理智線瞬間斷裂，狠酸2人：「這就是為什麼，你們還在開區域型噴射機（RJ、Regional Jet，指專門飛國內短程航線、載客量較少的飛機，多為剛入職的飛行員駕駛）」，聽到這句話後，2人疑似被戳中痛點，雖然還是繼續用喵叫聲回應對方，但聲音明顯不再調皮高亢，而是變得相當低落鬱悶。

    一派網友認同航空管制員，認為飛行員工作期間必須全程專心、不能如此輕浮散漫，避免意外發生；一派網友則指出，飛行員平時承受極大的工作壓力，偶爾放鬆開玩笑並無大礙。其他網友則笑說，「男人的幼稚不分國界」、「航管：你們這輩子就這樣了」、「至少讓我們知道他們不是機器人」、「這世界上需要更多這種幽默的對話」、「一針見血的爆擊，這名塔台航管肯定是特戰隊退伍的老兵」。

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