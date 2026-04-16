2機師狂用無線電「喵喵叫」 美國塔台人員狠嗆︰難怪還在飛短程

近日網友瘋傳一段錄音檔，為美國2名飛行員透國無線電互相「喵喵叫」，最終被塔台航管狠狠斥責。（歐新社資料照、圖擷取自@capt.salem_albarghti IG，本報合成）

近日外國社群廣傳一段錄音檔，有2名飛行員透過航空無線電聯絡，然而他們不是講人話，而是互相模仿貓咪發出「喵」（Meow）的叫聲，塔台人員聽到2人不斷來回喵喵叫，氣得出聲斥責他們工作不專心。這段無厘頭對話曝光後，迅速吸引超過4000萬名網友、飛行員瘋傳，成為網路最新的超人氣熱門話題。

綜合外媒報導，美國聯邦航空總署（FAA）表示，這段有飛行員發出動物叫聲的錄音檔，從本月12日開始在多個社群平台流傳，據傳來自美國華盛頓雷根國家機場（DCA）的空中交通管制（DCA）頻率，他們正在調查錄音檔的真偽。

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音檔顯示，先是一名飛行員使用無線電發出「喵」的聲音，緊接著另一名飛行員也用「喵」聲回應。對此，疑似地面塔台的航空管制員，出聲斥責2人：「你們應該要像專業飛行員一樣行事」，然而2名飛行員並未就此收斂，不但增加喵喵叫的次數，甚至還發出狗狗的吠叫聲「汪」（Ruff），行徑宛如惡作劇的小屁孩般。

聽到2人變本加厲，航空管制員理智線瞬間斷裂，狠酸2人：「這就是為什麼，你們還在開區域型噴射機（RJ、Regional Jet，指專門飛國內短程航線、載客量較少的飛機，多為剛入職的飛行員駕駛）」，聽到這句話後，2人疑似被戳中痛點，雖然還是繼續用喵叫聲回應對方，但聲音明顯不再調皮高亢，而是變得相當低落鬱悶。

一派網友認同航空管制員，認為飛行員工作期間必須全程專心、不能如此輕浮散漫，避免意外發生；一派網友則指出，飛行員平時承受極大的工作壓力，偶爾放鬆開玩笑並無大礙。其他網友則笑說，「男人的幼稚不分國界」、「航管：你們這輩子就這樣了」、「至少讓我們知道他們不是機器人」、「這世界上需要更多這種幽默的對話」、「一針見血的爆擊，這名塔台航管肯定是特戰隊退伍的老兵」。

Two pilots appeared to make meowing noises and dog barks as they communicated with each other before air traffic control at Ronald Reagan Washington National Airport called them out on Sunday.



"You guys, you need to be professional," an air traffic controller is heard saying. pic.twitter.com/gOGUrVW968 — CBS News （@CBSNews） April 15, 2026

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