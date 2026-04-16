泰國潑水節遊客「水槍圍攻」警察亂象多 居民苦不堪言

泰國普吉島潑水節接連傳出外國遊客滋事、阻礙交通，甚至有警員與當地司機遭到「高壓水槍」圍攻。（本報合成，擷取自臉書）

本週登場的泰國潑水節傳統寓意是清除霉運與祝福，但在普吉島芭東（Patong）卻演變成多起外國遊客滋事的混亂場面。甚至有警員與當地司機遭到「水槍」圍攻，引發泰國社會高度不滿。

綜合泰媒報導，根據社群平台瘋傳的影像顯示，一群外國遊客竟手持強力的「高壓水槍」，集體向駐守在帳棚內值勤的警員猛烈射擊，逼得警務人員為了避免受傷與器材損壞，不得不狼狽撤離該區域。芭東警方隨後展開行動，將涉案遊客帶回警局依法偵辦。

請繼續往下閱讀...

警方對此嚴正表示，這類針對執法人員的攻擊已超越慶典的精神，構成「蓄意傷害公務員」的風險。此外，警方另於馬林夜市（Malin Plaza）附近逮捕7名外國遊客，主因是他們在道路上攔阻1輛廂型車，並對著司機與車內猛烈噴水，嚴重阻礙交通並干擾公共秩序。

目前這7名嫌犯已被依「擾亂他人安寧」罪名拘留，並將面臨進一步的法律裁罰。警方同時向當地商家和居民發出通知，要求他們不要將水桶放置在街道上或進行可能干擾交通的潑水活動。

當地居民與孩童也紛紛向媒體抱怨，部分外國遊客玩得太過火，不顧他人意願用水堵塞道路，強行向路過的車輛內部噴水，導致當地孩子感到恐慌與困擾。

在潑水節的前5天（4月10日至14日），全國已累計951起交通事故、911人受傷、191人死亡，超速和酒後駕駛是主要原因。泰國緩刑局（DOP）呼籲，安全駕駛，減速慢行，減少事故。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法